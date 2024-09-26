«Я уеду жить в Лондон»: малолетняя невеста Лепса сбежала из России — певец за ней?

Пока 62-летний Григорий Лепс активно продолжает свои гастроли по стране. Недавно он выступил с концертом в Екатеринбурге, а в ближайшие дни планирует концерты в Перми. Артист, несмотря на волнение вокруг его личной жизни, остаётся сосредоточенным на своей карьере и музыкальных проектах. Хотя многие так не считают.