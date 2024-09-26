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Posted 26 сентября, 07:39

Published 26 сентября, 07:39

Modified 26 сентября, 07:49

Updated 26 сентября, 07:49

Лепс с юной избранницей

«Я уеду жить в Лондон»: малолетняя невеста Лепса сбежала из России — певец за ней?

26 сентября 2024, 07:39
Фото: Global look press
Лепс с юной избранницей

18-летняя невеста Григория Лепса сбежала из России

Невеста Григория Лепса, которой совсем недавно исполнилось 18, заявила о своё переезде в Великобританию. Фанаты и пользователи Сети теперь размышляют, сможет ли исполнитель покинуть страну ради молодой девушки.

Юная невеста Лепса Аврора Киба летом завершила учебу в Московской экономической школе и приняла решение продолжить образование за границей. Теперь она сосредоточена на изучении дизайна и моды. В социальных сетях Аврора поделилась моментами своего путешествия, показав, как собирает вещи в один чемодан и небольшую сумку для поездки.

«Лондон, я еду к тебе», — подписала она свои фото, где виден её стильный и комфортный образ для перелёта.

На руке девушки красуется кольцо с огромным бриллиантом, которое Лепс преподнес ей в качестве помолвочного подарка. Кольцо было изготовлено известным ювелирным брендом Graff, и его стоимость оценивается в 30 миллионов рублей.

Несмотря на то, что Аврора уехала учиться за границу, Лепс заявил, что не намерен сопровождать её в Великобританию и останется в России. Однако, по его мнению, расстояние не станет преградой для их отношений.

«Расстояние нам не помешает. Это только закаляет отношения», — утверждает Лепс.

Пара впервые появилась вместе на публике на Петербургском международном экономическом форуме. Влюбленные не скрывали своих чувств и держались за руки, а позже Киба показала в своем блоге кольцо, подписав фото короткой фразой: «Коротко, но ясно».

Пока 62-летний Григорий Лепс активно продолжает свои гастроли по стране. Недавно он выступил с концертом в Екатеринбурге, а в ближайшие дни планирует концерты в Перми. Артист, несмотря на волнение вокруг его личной жизни, остаётся сосредоточенным на своей карьере и музыкальных проектах. Хотя многие так не считают.

  • «Сейчас побежит на остров за юбкой», — пишут пользователи Сети.
  • «Давно уже говорят, что многие наши звезды ищут возможности покинуть страну. Если даже Лепс, который всегда ассоциировался с Россией, уедет, то ничему не удивлюсь», — пишет одна из фанаток.
  • «Ему Россия с малолеткой даром не нужна».
  • «Вот и уедет жить в Лондон, повод есть теперь», — комментируют некоторые.
  • «Давно уже говорят, что многие наши звезды ищут возможности покинуть страну. Если даже Лепс, который всегда ассоциировался с Россией, уедет, то ничему не удивлюсь», — пишет одна из фанаток.

Несмотря на разницу в возрасте и критику, молодая девушка уверенно идёт своим путём, развивая карьеру в мире моды и дизайна. Лепс, со своей стороны, не переживает по поводу разлуки, уверенный в крепости их связи.

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#Эмилия Губарева#Культура#Россия#Концерты#Музыка#Шоу-бизнес#КЦ#Григорий Лепс
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