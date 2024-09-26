Здание СУНЦ НГУ в Академгородке могут признать объектом культурного наследия

Как следует из ответа ведомства, который активист опубликовал в своем телеграм-канале, проверка будет завершена в январе 2025 года. Пикантность ситуации в том, что согласно планам руководства Новосибирского государственного университета, учебный корпус будет снесен до конца 2024 года. Работы по подготовке к его демонтажу уже начались.