Здание СУНЦ НГУ в Академгородке могут признать объектом культурного наследия

Posted 26 сентября, 10:10
Published 26 сентября, 10:10
Modified 26 сентября, 10:12
Updated 26 сентября, 10:12
Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Новосибирской области (ГИООКН) готовит проверку по установлению историко-культурной ценности здания физматшколы (ныне Специализированный учебно-научный центр НГУ), основанной академиком Михаилом Лаврентьевым. Строение расположено в новосибирском Академгородке по адресу Ляпунова, 3.
Инициатором проверки стал координатор движения «Искалеченный Новосибирск» Михаил Рязанцев, обратившийся 4 сентября в ГИООКН с заявлением о включении здания в единый госреестр объектов культурного наследия.
Как следует из ответа ведомства, который активист опубликовал в своем телеграм-канале, проверка будет завершена в январе 2025 года. Пикантность ситуации в том, что согласно планам руководства Новосибирского государственного университета, учебный корпус будет снесен до конца 2024 года. Работы по подготовке к его демонтажу уже начались.
«Возможно, руководству НГУ стоит отложить демонтаж здания до января», — задается риторическим вопросом Михаил Рязанцев.
На месте старого корпуса планируется построить новое общежитие. Занятия воспитанников проходят в новом учебном корпусе, сданном в эксплуатацию этим летом в рамках строительства первой очереди современного университетского кампуса.
Тем временем, здание бывшего городского торгового корпуса, признанное объектом культурного наследия федерального значения, нуждается в реставрации. Краеведческий музей, который сейчас располагается в исторической постройке, объявил конкурс на разработку проекта соответствующих работ.