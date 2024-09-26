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Posted 26 сентября, 10:10

Published 26 сентября, 10:10

Modified 26 сентября, 10:12

Updated 26 сентября, 10:12

Физматшкола — это интернат для обучения талантливых детей из разных регионов

Здание СУНЦ НГУ в Академгородке могут признать объектом культурного наследия

26 сентября 2024, 10:10
Фото: 2GIS
Физматшкола — это интернат для обучения талантливых детей из разных регионов
Здание физматшколы, построенное в 60-е годы прошлого века, изучат специалисты в поисках признаков памятника истории.

Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Новосибирской области (ГИООКН) готовит проверку по установлению историко-культурной ценности здания физматшколы (ныне Специализированный учебно-научный центр НГУ), основанной академиком Михаилом Лаврентьевым. Строение расположено в новосибирском Академгородке по адресу Ляпунова, 3.

Инициатором проверки стал координатор движения «Искалеченный Новосибирск» Михаил Рязанцев, обратившийся 4 сентября в ГИООКН с заявлением о включении здания в единый госреестр объектов культурного наследия.

Как следует из ответа ведомства, который активист опубликовал в своем телеграм-канале, проверка будет завершена в январе 2025 года. Пикантность ситуации в том, что согласно планам руководства Новосибирского государственного университета, учебный корпус будет снесен до конца 2024 года. Работы по подготовке к его демонтажу уже начались.

«Возможно, руководству НГУ стоит отложить демонтаж здания до января», — задается риторическим вопросом Михаил Рязанцев.

На месте старого корпуса планируется построить новое общежитие. Занятия воспитанников проходят в новом учебном корпусе, сданном в эксплуатацию этим летом в рамках строительства первой очереди современного университетского кампуса.

Тем временем, здание бывшего городского торгового корпуса, признанное объектом культурного наследия федерального значения, нуждается в реставрации. Краеведческий музей, который сейчас располагается в исторической постройке, объявил конкурс на разработку проекта соответствующих работ.

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#Новосибирск#Культурное наследие#Архитектура#Снос#СУНЦ НГУ
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