Актера из Новосибирска Кологривого вырезали из тизера «Небриллиантовой руки»

Posted 27 сентября, 03:47
Published 27 сентября, 03:47
Modified 27 сентября, 04:04
Updated 27 сентября, 04:04
Новосибирский актер не попал в трейлер новогодней комедии «Небриллиантовая рука». Героя Кологривого не стали включать в тизер кинокартины. Его персонаж по-прежнему остается неразгаданным.
По сюжету фильма главному герою контрабандисты накладывают гипс, где хранятся не бриллианты, а последние смартфону, дорогие фены и другие товары по параллельному импорту.
Также Никита Кологривый снялся в сериале «Метод», а именно в третьем сезоне. Там он сыграл маньяка и даже подрался с Хабенским.