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Posted 27 сентября, 03:47

Published 27 сентября, 03:47

Modified 27 сентября, 04:04

Updated 27 сентября, 04:04

Кого сыграет актер?

Актера из Новосибирска Кологривого вырезали из тизера «Небриллиантовой руки»

27 сентября 2024, 03:47
Фото: kino-teatr.ru
Кого сыграет актер?
Никита Кологривый не появился в трейлере фильма «Небриллиантовая рука»: трейлер выпустил телеканал ТНТ.

Новосибирский актер не попал в трейлер новогодней комедии «Небриллиантовая рука». Героя Кологривого не стали включать в тизер кинокартины. Его персонаж по-прежнему остается неразгаданным.

По сюжету фильма главному герою контрабандисты накладывают гипс, где хранятся не бриллианты, а последние смартфону, дорогие фены и другие товары по параллельному импорту.

Также Никита Кологривый снялся в сериале «Метод», а именно в третьем сезоне. Там он сыграл маньяка и даже подрался с Хабенским.

Кологривый стал маньяком и набросился на Хабенского
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