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Posted 27 сентября, 11:03

Published 27 сентября, 11:03

Modified 27 сентября, 11:03

Updated 27 сентября, 11:03

Суд 27 сентября

Акционера «Ангиолайна» из оставили под арестом в Новосибирске

27 сентября 2024, 11:03
Фото: Судебный департамент Новосибирской области
Суд 27 сентября
Новосибирский областной суд оставил без изменений решение Советского районного суда о продлении домашнего ареста акционера ООО «Ангиолайн» Натальи Лебедевой. Ее обвиняют в хищении денежных средств в особо крупном размере с корпоративных счетов компании.

Адвокаты Лебедевой пытались обжаловать постановление районного суда, но областной суд отклонил их апелляцию и оставил приговор без изменений. Домашний арест подозреваемой был продлен до 14 октября 2024 года.

Лебедеву обвиняют в хищении средств компании «Ангиолайн» на сумму 1,7 миллиона рублей. По версии следствия, она использовала корпоративную карту для присвоения средств под видом производственных нужд. Ей предъявлено обвинение по статье «Присвоение или растрата в особо крупном размере», по которой ей грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до 1 миллиона рублей.

Наталью Лебедеву задержали в июне 2024 года в Москве, после чего её перевезли в Новосибирск. Ранее она несколько лет участвовала в корпоративных спорах о долях в акционерном обществе «Ангиолайн». Компания занимается производством сложной медицинской продукции, включая стенты для шунтирования.

В июне 2024 года Советский районный суд Новосибирска поместил Лебедеву под домашний арест, который продлевался несколько раз — сначала до 14 августа, затем до 14 сентября, и теперьего продлили вновь.

Ранее стало известно, что генеральный директор «Корпорации развития Новосибирской области» Александр Зырянов также был оставлен под арестом до декабря 2024 года. Он обвиняется в получении взятки в размере 3 миллионов рублей.

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#Алина Гурицкая#Новосибирск#Суд#Арест#Коррупция
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