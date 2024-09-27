Акционера «Ангиолайна» из оставили под арестом в Новосибирске

Лебедеву обвиняют в хищении средств компании «Ангиолайн» на сумму 1,7 миллиона рублей. По версии следствия, она использовала корпоративную карту для присвоения средств под видом производственных нужд. Ей предъявлено обвинение по статье «Присвоение или растрата в особо крупном размере», по которой ей грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до 1 миллиона рублей.