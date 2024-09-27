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Posted 27 сентября, 06:43

Published 27 сентября, 06:43

Modified 27 сентября, 06:45

Updated 27 сентября, 06:45

Ярмарка работает

Белорусы съехались в Новосибирск — что они продают

27 сентября 2024, 06:43
Фото: Эмилия Губарева. atas.info
Ярмарка работает

Ярмарка белорусских товаров открылась в Новосибирске

В Новосибирск приехали продавцы из Беларуси, о чем сообщают читатели Atas.info.

В центре областной столицы открылась ярмарка товаров из Беларуси. Гости приехали в Новосибирск и развернули павильоны с различными заграничными гостинцами.

Работать ярмарка начала утром 27 сентября. Туда приходят покупатели, а также мимо проходят любопытные новосибирцы.

Продают там различные товары: колбасные изделия, сладости, одежду, текстиль и даже косметику. В прошлом году ярмарку посетили тысячи сибиряков и, вероятно, этот год не станет исключением.

На белорусской ярмарке в Новосибирске заработали свыше 60 миллионов рублей
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