Белорусы съехались в Новосибирск — что они продают

Posted 27 сентября, 06:43
Published 27 сентября, 06:43
Modified 27 сентября, 06:45
Updated 27 сентября, 06:45
В центре областной столицы открылась ярмарка товаров из Беларуси. Гости приехали в Новосибирск и развернули павильоны с различными заграничными гостинцами.
Работать ярмарка начала утром 27 сентября. Туда приходят покупатели, а также мимо проходят любопытные новосибирцы.
Продают там различные товары: колбасные изделия, сладости, одежду, текстиль и даже косметику. В прошлом году ярмарку посетили тысячи сибиряков и, вероятно, этот год не станет исключением.