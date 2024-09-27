Бондарчук, SHAMAN, Бакальчук: самые громкие разводы в Год семьи 2024

Самый громкий развод за последнее время — семьи Бакальчук. Основательница Wildberries и бизнесмен не могли решить финансовый вопрос и поделить интернет-магазин, приносящий миллионы. О распаде пары стало известно летом. Тогда Владислав заявил, что компанию захватили рейдеры. В дело вмешался глава Чечни Рамзан Кадыров, а рэпер Тимати даже обвинил Татьяну в изменах мужу. В сентябре в офисе Wildberries произошла стрельба, в результате которой погибли два человека. Страсти у пока еще супругов не угасают до сих пор.