Бондарчук, SHAMAN, Бакальчук: самые громкие разводы в Год семьи 2024

Posted 27 сентября, 07:54
Published 27 сентября, 07:54
Modified 27 сентября, 08:59
Updated 27 сентября, 08:59
Первой марафон разводов начала Алсу. Весной стало известно, что певица разводится с бизнесменом Яном Абрамовым, с которым она была в браке 18 лет. У них трое детей. Крах семьи случился из-за измен супруга, считали фанаты звезды. Причем мужчине пророчили роман с бывшей женой Тимати — Анастасией Решетовой. Пару развели в конце лета.
Самый громкий развод за последнее время — семьи Бакальчук. Основательница Wildberries и бизнесмен не могли решить финансовый вопрос и поделить интернет-магазин, приносящий миллионы. О распаде пары стало известно летом. Тогда Владислав заявил, что компанию захватили рейдеры. В дело вмешался глава Чечни Рамзан Кадыров, а рэпер Тимати даже обвинил Татьяну в изменах мужу. В сентябре в офисе Wildberries произошла стрельба, в результате которой погибли два человека. Страсти у пока еще супругов не угасают до сих пор.
Блогеры, после арестов за невыплату налогов (а это сотни миллионов), решили развестись. Мирно не обошлось. Бывшие возлюбленные начали делить имущество. Сделали они это спустя несколько месяцев. Многие фолловеры считают, что причиной распада семьи стала история с нарушением закона, которая и подкосила брак. Теперь Валерия в числе одиночек, воспитывает совместных детей, а Артем уже вовсю пытается построить новые отношения.
Неожиданной для всех поклонников актеров стала новость о разводе Бондарчук и Андреевой. Супруги были вместе пять лет. Картинка их отношений была идеальной. Поговаривают, что причиной развода стал роман Федора с Софьей Синицыной. Они могли стать близкими во время совместной работы в сериале «Чистые». Однако сами супруги причины распада брака не называют.
Шаман (настоящее имя Ярослав Дронов), объявил о своем разводе с Еленой 26 сентября. Это был его второй брак, который продлился семь лет. Тут артист назвал конкретную причину — работа. Певец постоянно на гастролях и времени на семью у него просто нет. Подписчики же находят другие объяснения, подозревая музыканта в ухаживаниях за Екатериной Мизулиной.