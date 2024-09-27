Группа ВИС: денег на строительство 4 моста в Новосибирске нет

Posted 27 сентября, 04:08
Published 27 сентября, 04:08
Modified 27 сентября, 04:10
Updated 27 сентября, 04:10
Несмотря на длительные переговоры с правительством Новосибирской области, проблема с финансированием строительства 4 моста через Обь осталась нерешенной. 2,8 млрд рублей, выделенные из федерального бюджета и 1,2 млрд рублей остатка капитального гранта остаются замороженными на счетах региона.
«Таким образом, заявленные ранее планы об открытии до конца текущего года рабочего движения по строящемуся мосту через реку Обь в Новосибирске в текущей ситуации не могут быть выполнены… Стороны концессионного соглашения продолжают консультации, в том числе с Федеральной антимонопольной службой и другими федеральными ведомствами, для получения решений, которые позволят заключить дополнительное соглашение о продлении сроков строительства, что, в свою очередь, позволит разблокировать средства для продолжения работ и ввода объекта в эксплуатацию», — говорится в ответе департамента по корпоративным коммуникациям группы ВИС на запрос Atas.Info.
На текущий момент «для недопущения полной остановки работ и вынужденной консервации объекта» концессионер продолжает вкладывать в проект собственные средства, объем которых за текущий строительный сезон превысил 1 млрд рублей, сказано в документе.
Сейчас на стройке задействовано более 290 человек, основной фронт работ сосредоточен на тоннеле под железнодорожной линией Транссиба и эстакаде основного хода, а также части съездов левобережной транспортной развязки.
Решение Арбитражного суда Новосибирской области о взыскании неустойки в размере 7,3 млн рублей за срыв сроков строительства будет обжаловано, добавили представители концессионера.
Сейчас официально сроком сдачи мостового перехода назван декабрь 2025 года. Однако независимые наблюдатели высказывают сомнения в реальности и этого рубежа.