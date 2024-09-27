По информации представителей компании, один из наиболее манипулятивных аспектов, упомянутых в статьях, заключается в использовании личных данных членов совета директоров Gem Space. В частности, критики указывают на то, что швейцарец Бруно Хорн ранее занимался торговлей сталью, а американец Майкл Джордан является владельцем компании Donesso, которая продвигает продукт холдинга Market Space в США. В Gem Space отмечают, что эти факты не связаны с предполагаемыми незаконными действиями и являются попыткой отвлечь внимание от реальных успехов компании.