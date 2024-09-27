Катарский суперапп опровергает ложные обвинения: факты вместо слухов

Posted 27 сентября, 12:13
Published 27 сентября, 12:13
Modified 27 сентября, 12:13
Updated 27 сентября, 12:13
В ответ на это Gem4me опубликовала детальный отчет о своей деятельности и ответила на громкие обвинения.
Издание newsnn.ru пишет, что одним из основных обвинений, распространяемых в интернете, было утверждение, что Gem4me является проектом-однодневкой или финансовой пирамидой. Однако у компании есть востребованный продукт — коммуникационная платформа Gem Space, у которой уже выпущено 80 официальных релизов. Эти обновления доступны в крупнейших магазинах приложений: Google Play, App Store, AppGallery от Huawei, Xiaomi Store и Samsung Galaxy Store.
Стоит отметить, что Gem Space (бывший Gem4me) запустила свою первую версию мобильного приложения для пользователей из Азии, Ближнего Востока и Южной Америки ещё в 2016 году.
По заявлению представителей платформы, сегодня Gem Space представляет собой международный холдинг с компаниями из Европы, США, Канады, Ближнего Востока и Маврикия. Основные рынки компании — Индия (17%), Алжир (8%), Пакистан (7%), Египет (4%) и Индонезия (4%). А вот рынок России и Беларуси Gem Space занимать не планируют из-за высокой конкуренции, поэтому российских юридических лиц в группе нет.
По информации представителей компании, один из наиболее манипулятивных аспектов, упомянутых в статьях, заключается в использовании личных данных членов совета директоров Gem Space. В частности, критики указывают на то, что швейцарец Бруно Хорн ранее занимался торговлей сталью, а американец Майкл Джордан является владельцем компании Donesso, которая продвигает продукт холдинга Market Space в США. В Gem Space отмечают, что эти факты не связаны с предполагаемыми незаконными действиями и являются попыткой отвлечь внимание от реальных успехов компании.
Также в СМИ упоминался судебный иск с именами членов совета директоров Александра Качановского и Валерия Острикова. Однако судебное решение ясно указывает, что ни один из них не был ни подозреваемым, ни обвиняемым в уголовных делах. Суд отметил, что дело не имело реальных материалов, оно, по сути, было сфабриковано.
В настоящее время Gem Space активно взаимодействует с рынками развивающихся стран, рассматривая их как источник не только коммерческих возможностей, но и позитивных социальных перемен. Компания запускает и развивает B2B-направление на базе своего супераппа Gem Space: с 2023 года за это отвечает отдельное подразделение Gem Soft.