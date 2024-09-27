Манулы в Новосибирском зоопарке готовятся к зиме — милые фото пушистиков

Posted 27 сентября, 04:12
Published 27 сентября, 04:12
Modified 27 сентября, 04:31
Updated 27 сентября, 04:31
Манулы с осенними заморозками начали готовиться к зиме. Они становятся пушистее с каждым днем. Со стороны хищники напоминают меховые шары. Шерсть у манулов становится все плотнее, чтобы пережить сибирские морозы.
Также у животных началась зажировка. Это значит, что манулы много едят и набирают вес к зимнему периоду. Кормят их в Новосибирском зоопарке чаще и больше.
Ранее вход в зверинец сделали бесплатным. Войти туда могут пожилые люди. Акция продлится непродолжительное время.