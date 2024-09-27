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Posted 27 сентября, 04:12

Published 27 сентября, 04:12

Modified 27 сентября, 04:31

Updated 27 сентября, 04:31

Как манулы готовятся к зиме

Манулы в Новосибирском зоопарке готовятся к зиме — милые фото пушистиков

27 сентября 2024, 04:12
Фото: Эмилия Губарева. atas.info
Как манулы готовятся к зиме

У манулов в Новосибирском зоопарке началась зажировка

В Новосибирском зоопарке манулы готовятся к зиме: рассказываем, как они это делают.

Манулы с осенними заморозками начали готовиться к зиме. Они становятся пушистее с каждым днем. Со стороны хищники напоминают меховые шары. Шерсть у манулов становится все плотнее, чтобы пережить сибирские морозы.

Фото: Анна Новикова

Также у животных началась зажировка. Это значит, что манулы много едят и набирают вес к зимнему периоду. Кормят их в Новосибирском зоопарке чаще и больше.

Ранее вход в зверинец сделали бесплатным. Войти туда могут пожилые люди. Акция продлится непродолжительное время.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Животные#Новосибирский зоопарк#Манул
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