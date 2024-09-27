Минстрой бездействовал при строительстве детсадов под Новосибирском

Posted 27 сентября 2024, 01:49
Published 27 сентября 2024, 01:49
Modified 27 сентября 2024, 01:51
Updated 27 сентября 2024, 01:51
Детские сады строили в села Марусино и поселке Чаны. Возведение началось в 2019 и 2020 годах. Достроить объекты намеревались ровно за год. Однако ни один сад до сих пор не сдан, а на дворе уже 2024 год.
Ранее должностные лица ГКУ НСО «Управление капитального строительства» уже выслушали свой приговор. По сей день министерство строительства НСО бездействовало и не принимало никаких мер, чтобы достроить образовательные учреждения.
Как итог, суд бездействие признал незаконным. Он обязал министерство за 18 месяцев решить вопрос с достройкой садов. Эти решения еще можно обжаловать.
А вот третью поликлинику по скандальной концессии обещают сдать в 2024 году. Еще четыре объекта являются долгостроями.