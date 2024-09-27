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Posted 27 сентября 2024, 01:49

Published 27 сентября 2024, 01:49

Modified 27 сентября 2024, 01:51

Updated 27 сентября 2024, 01:51

Сады так и не достроили

Минстрой бездействовал при строительстве детсадов под Новосибирском

27 сентября 2024, 01:49
Фото: Изображение Midjourney. Сады так и не достроили
В Новосибирской области за четыре года так и не смогли достроить детские сады: прокуратура сообщила, что министерство строительство наказали за бездействие.

Детские сады строили в села Марусино и поселке Чаны. Возведение началось в 2019 и 2020 годах. Достроить объекты намеревались ровно за год. Однако ни один сад до сих пор не сдан, а на дворе уже 2024 год.

Ранее должностные лица ГКУ НСО «Управление капитального строительства» уже выслушали свой приговор. По сей день министерство строительства НСО бездействовало и не принимало никаких мер, чтобы достроить образовательные учреждения.

Как итог, суд бездействие признал незаконным. Он обязал министерство за 18 месяцев решить вопрос с достройкой садов. Эти решения еще можно обжаловать.

А вот третью поликлинику по скандальной концессии обещают сдать в 2024 году. Еще четыре объекта являются долгостроями.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Суд#Строительство#Прокуратура#Детский сад
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