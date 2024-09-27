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Posted 27 сентября, 06:02

Published 27 сентября, 06:02

Modified 27 сентября, 06:04

Updated 27 сентября, 06:04

Моль будет есть пластик

Моль в Новосибирске вместо шуб начала есть пластик

27 сентября 2024, 06:02
Фото: 1MI
Моль будет есть пластик
Моль научили есть пластик в Новосибирске, сообщили в НГТУ.

В новосибирском вузе провели эксперимент по выращиванию восковой моли. Насекомое создали для поедания пластика. Как отметили студенты, которые придумали проект, сейчас пластик сжигают, а в воздух попадают опасные токсины. Теперь есть более экологичный способ по его утилизации.

Например, за 10 дней моль может съесть 4 кг пластика, если задействовать для этого 200 личинок. Молодые ученые предлагают создавать фермы насекомых. Получается, что вместо поедания шуб в шкафах сибиряков, насекомые будут делать что-то полезное.

Также новосибирские ученые изобрели вакцину от гриппа. Другие специалисты придумали гель, который поможет заживлять раны.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Нгту#Студенты
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