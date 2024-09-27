Моль в Новосибирске вместо шуб начала есть пластик

Posted 27 сентября, 06:02
Published 27 сентября, 06:02
Modified 27 сентября, 06:04
Updated 27 сентября, 06:04
В новосибирском вузе провели эксперимент по выращиванию восковой моли. Насекомое создали для поедания пластика. Как отметили студенты, которые придумали проект, сейчас пластик сжигают, а в воздух попадают опасные токсины. Теперь есть более экологичный способ по его утилизации.
Например, за 10 дней моль может съесть 4 кг пластика, если задействовать для этого 200 личинок. Молодые ученые предлагают создавать фермы насекомых. Получается, что вместо поедания шуб в шкафах сибиряков, насекомые будут делать что-то полезное.
Также новосибирские ученые изобрели вакцину от гриппа. Другие специалисты придумали гель, который поможет заживлять раны.