Моль в Новосибирске вместо шуб начала есть пластик

В новосибирском вузе провели эксперимент по выращиванию восковой моли. Насекомое создали для поедания пластика. Как отметили студенты, которые придумали проект, сейчас пластик сжигают, а в воздух попадают опасные токсины. Теперь есть более экологичный способ по его утилизации.