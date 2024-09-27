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Posted 27 сентября, 01:19

Published 27 сентября, 01:19

Modified 27 сентября, 01:29

Updated 27 сентября, 01:29

Мужчина погиб

Мотоциклист погиб, врезавшись в опору ЛЭП в Новосибирской области

27 сентября 2024, 01:19
Фото: Изображение Midjourney
Мужчина погиб
На территории Новосибирской области случилось ДТП с погибшим мотоциклистом, о чем информируют в ГАИ.

Авария произошла ночью 27 сентября. Мужчина, которому на вид 35 лет, ехал по Ордынскому району. В поселке Петровский он не справился с управлением.

Водитель по неизвестным причинам совершил наезд на опору ЛЭП. Удар был смертельным. Новосибирец погиб до приезда скорой помощи. Все обстоятельства аварии выяснят сотрудники Госавтоинспекции.

Ранее в центре Новосибирска погиб молодой мотоциклист. Он скончался после столкновения с китайской машиной.

Фото: ГАИ
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