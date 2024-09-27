Мотоциклист погиб, врезавшись в опору ЛЭП в Новосибирской области

Posted 27 сентября, 01:19
Published 27 сентября, 01:19
Modified 27 сентября, 01:29
Updated 27 сентября, 01:29
Авария произошла ночью 27 сентября. Мужчина, которому на вид 35 лет, ехал по Ордынскому району. В поселке Петровский он не справился с управлением.
Водитель по неизвестным причинам совершил наезд на опору ЛЭП. Удар был смертельным. Новосибирец погиб до приезда скорой помощи. Все обстоятельства аварии выяснят сотрудники Госавтоинспекции.
Ранее в центре Новосибирска погиб молодой мотоциклист. Он скончался после столкновения с китайской машиной.