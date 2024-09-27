МУП «САХ» против Чистомэна — мусорная дуэль в Новосибирске

Posted 27 сентября, 10:49
Published 27 сентября, 10:49
Modified 27 сентября, 10:51
Updated 27 сентября, 10:51
МУП «Спецавтохозяйство», которое занимается вывозом мусора, отреагировало на призыв устанавливать стойки для ненужных новосибирцам вещей на мусорных площадках. Там их смогут забрать новые владельцы. Соответствующие публикации появились в местных пабликах от имени легендарного Чистомэна — экоактивиста в зеленой маске.
«Специалисты МУП „САХ“ обращают внимание экоактивистов на то, что стойки с вещами на контейнерных площадках мешают работе экипажей мусоровозов. Еще одна проблема — антисанитарные условия, в которых не должны находиться игрушки и одежда», -отреагировал региональный оператор по обращению с отходами в своем телеграм-канале.
Однако саму инициативу по продлению срока службы вещей в МУП «САХ» поддерживают, но советуют сдавать их в специализированных точках или избавляться в ходе специальных распродаж.
Чистомэн — псевдоним Артура Матиса-Сиразеева. Активист из Челябинской области 10 лет занимается уборкой мусора и привлекает внимание людей к проблемам экологии через публикации в Сети.
Летом 2024 года Чистомэн побывал в Новосибирске и ужаснулся состоянию берегов водохранилища.
Муниципальная компания «Спецавтохозяйство» стала выполнять обязанности регионального оператора по обращению с отходами в феврале 2023 года, сменив обанкротившуюся «Экологию Новосибирск», подконтрольную группе ВИС.