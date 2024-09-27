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Posted 27 сентября, 10:49

Published 27 сентября, 10:49

Modified 27 сентября, 10:51

Updated 27 сентября, 10:51

Активист показал, как может выглядеть пункт обмена вещами

МУП «САХ» против Чистомэна — мусорная дуэль в Новосибирске

27 сентября 2024, 10:49
Фото: t.me/CAX_54
Активист показал, как может выглядеть пункт обмена вещами
Региональный мусорный оператор не одобряет идею активиста устраивать обмен вещами на площадках для складирования ТБО.

МУП «Спецавтохозяйство», которое занимается вывозом мусора, отреагировало на призыв устанавливать стойки для ненужных новосибирцам вещей на мусорных площадках. Там их смогут забрать новые владельцы. Соответствующие публикации появились в местных пабликах от имени легендарного Чистомэна — экоактивиста в зеленой маске.

«Специалисты МУП „САХ“ обращают внимание экоактивистов на то, что стойки с вещами на контейнерных площадках мешают работе экипажей мусоровозов. Еще одна проблема — антисанитарные условия, в которых не должны находиться игрушки и одежда», -отреагировал региональный оператор по обращению с отходами в своем телеграм-канале.

Однако саму инициативу по продлению срока службы вещей в МУП «САХ» поддерживают, но советуют сдавать их в специализированных точках или избавляться в ходе специальных распродаж.

Чистомэн — псевдоним Артура Матиса-Сиразеева. Активист из Челябинской области 10 лет занимается уборкой мусора и привлекает внимание людей к проблемам экологии через публикации в Сети.

Летом 2024 года Чистомэн побывал в Новосибирске и ужаснулся состоянию берегов водохранилища.

Муниципальная компания «Спецавтохозяйство» стала выполнять обязанности регионального оператора по обращению с отходами в феврале 2023 года, сменив обанкротившуюся «Экологию Новосибирск», подконтрольную группе ВИС.

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#Новосибирск#Мусор#Утилизация#МУП САХ#Чистомэн
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