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Posted 27 сентября, 10:27

Published 27 сентября, 10:27

Modified 27 сентября, 10:29

Updated 27 сентября, 10:29

На фасаде посольства США в Москве появился логотип RT со словами «Мы не уйдём»

27 сентября 2024, 10:27
На фасаде посольства США в Москве появился яркий зелёный логотип RT и ответ телеканала на американские санкции: «Мы не уйдём».

В Госдепартаменте США 13 сентября заявили, что RT — это одна из причин, по которой весь мир не так сильно поддерживает Украину, как должен был бы поддерживать. Вашингтон объявил о санкциях против трёх структур и двух сотрудников RT.

17 сентября Meta* удалила все аккаунты RT в Instagram** и Facebook** без возможности восстановить их или обжаловать это решение.

* Meta — владелец Facebook и Instagram, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.

** Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.

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