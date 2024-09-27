На фасаде посольства США в Москве появился логотип RT со словами «Мы не уйдём»

Posted 27 сентября, 10:27
Published 27 сентября, 10:27
Modified 27 сентября, 10:29
Updated 27 сентября, 10:29
В Госдепартаменте США 13 сентября заявили, что RT — это одна из причин, по которой весь мир не так сильно поддерживает Украину, как должен был бы поддерживать. Вашингтон объявил о санкциях против трёх структур и двух сотрудников RT.
17 сентября Meta* удалила все аккаунты RT в Instagram** и Facebook** без возможности восстановить их или обжаловать это решение.
* Meta — владелец Facebook и Instagram, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.
** Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.