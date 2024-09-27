Натирания чесноком при акне: мнения экспертов

Posted 27 сентября, 19:47
Published 27 сентября, 19:47
Modified 27 сентября, 19:47
Updated 27 сентября, 19:47
Насколько действенной может быть эта процедура для кожи, выясняет newia.
Многих этот способ лечения акне вдохновляет своей дешевизной, натуральностью и простотой. Но на самом деле не все так просто.
Эксперты указывают на то, что приверженцы такого способа лечения не вполне правильно оценивают пользу чеснока. Продукт действительно обладает мощным антибактериальным и противогрибковым воздействием за счет содержания особого соединения — аллицина. Однако при контакте с кожей он вызывает жжение и раздражение.
Если переусердствовать с нанесением чесночного сока на кожу, есть риск спровоцировать появление ожогов и волдырей. Помимо этого, чеснок способен активизировать воспалительные процессы от акне, усугубив их контактным дерматитом — реакцией кожи на контакт с раздражающим веществом.
Дерматолог Лесли Рейнольдс предостерегает сторонников естественного ухода за кожей от массы нежелательных эффектов сырого чеснока: это химические ожоги, раздражения, ухудшение динамики акне, рубцы.
Но главное, что нужно понять, — в борьбе с акне не бывает универсальных решений. Каждому нужен индивидуальный подход, отвечающий потребностям его кожи. Впрочем, есть нечто, подходящее для всех: включите в повседневный уход процедуры с салициловой кислотой и перекисью бензоила, помогающие устранить загрязнения в порах.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Гурицкая Алина Андреевна
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 (985) 271-72-19
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Коммерческий отдел: +7 383 383 09 72; [email protected]