Натирания чесноком при акне: мнения экспертов

Но главное, что нужно понять, — в борьбе с акне не бывает универсальных решений. Каждому нужен индивидуальный подход, отвечающий потребностям его кожи. Впрочем, есть нечто, подходящее для всех: включите в повседневный уход процедуры с салициловой кислотой и перекисью бензоила, помогающие устранить загрязнения в порах.