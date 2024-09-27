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Posted 27 сентября, 08:39

Published 27 сентября, 08:39

Modified 27 сентября, 08:41

Updated 27 сентября, 08:41

Кудрявцев вступил в должность мэра 26 апреля 2024 года

Национальный рейтинг глав городов — как эксперты оценили мэра Новосибирска

27 сентября 2024, 08:39
Фото: t.me/kudryavtsevmaksim
Кудрявцев вступил в должность мэра 26 апреля 2024 года
Максим Кудрявцев попал в седьмую десятку глав муниципалитетов по версии центра информационных коммуникаций «Рейтинг».

Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно с Финансовым университетом при Правительстве РФ опубликовал новый рейтинг глав крупных муниципалитетов, места в котором распределены с учетом результатов работы чиновников в августе–сентябре текущего года.

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев занимает 62 строчку в списке из 88 позиций. В предыдущей версии рейтинга, опубликованной два месяца назад, Кудрявцев был на 60 месте, дебютировал же он в списке по результатам апреля-мая на 57 месте.

В итоговом рейтинге за 2023 год Анатолий Локоть, предшественник Кудрявцева на посту главы муниципалитета, занял 59 место.

Места в рейтинге распределяются на основании конфиденциального опроса экспертного сообщества. Однако те наблюдатели, что хотели, могли публично высказать свою позицию. В частности, свою оценку ситуации в Новосибирске дал главный редактор информационно-аналитического агентства «Центр деловой жизни» Андрей Кузнецов.

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По его словам, конец лета Кудрявцев, возглавивший городскую администрацию 26 апреля, использовал для укрепления своих позиций. Практически завершены формирование новой команды и структурные изменения в мэрии, городским депутатам наглядно предъявлено преимущество причастности к команде губернатора. На сентябрьской сессии горсовета были внесены изменения в бюджет, увеличивающие его доходную и расходную части. Во многом это стало возможным благодаря выделению крупных траншей из областного бюджета.

«Проблемные вопросы в повестке сохраняются, наиболее сложная ситуация вокруг ремонта основных городских мостов через Обь. Зима в Новосибирске наступает в конце октября, и уже совсем скоро мэрии предстоит подводить итоги дорожно-благоустроительного сезона. Равно как и принимать у энергетиков работы по масштабному ремонту теплотрасс», — подчеркивает Андрей Кузнецов.

По мнению аналитика, основной вопрос сейчас состоит в том, сможет ли Максим Кудрявцев нейтрализовать этот негативный фон какой-то позитивной повесткой.

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