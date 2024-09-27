Национальный рейтинг глав городов — как эксперты оценили мэра Новосибирска

По его словам, конец лета Кудрявцев, возглавивший городскую администрацию 26 апреля, использовал для укрепления своих позиций. Практически завершены формирование новой команды и структурные изменения в мэрии, городским депутатам наглядно предъявлено преимущество причастности к команде губернатора. На сентябрьской сессии горсовета были внесены изменения в бюджет, увеличивающие его доходную и расходную части. Во многом это стало возможным благодаря выделению крупных траншей из областного бюджета.