Национальный рейтинг глав городов — как эксперты оценили мэра Новосибирска

Posted 27 сентября, 08:39
Published 27 сентября, 08:39
Modified 27 сентября, 08:41
Updated 27 сентября, 08:41
Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно с Финансовым университетом при Правительстве РФ опубликовал новый рейтинг глав крупных муниципалитетов, места в котором распределены с учетом результатов работы чиновников в августе–сентябре текущего года.
Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев занимает 62 строчку в списке из 88 позиций. В предыдущей версии рейтинга, опубликованной два месяца назад, Кудрявцев был на 60 месте, дебютировал же он в списке по результатам апреля-мая на 57 месте.
В итоговом рейтинге за 2023 год Анатолий Локоть, предшественник Кудрявцева на посту главы муниципалитета, занял 59 место.
Места в рейтинге распределяются на основании конфиденциального опроса экспертного сообщества. Однако те наблюдатели, что хотели, могли публично высказать свою позицию. В частности, свою оценку ситуации в Новосибирске дал главный редактор информационно-аналитического агентства «Центр деловой жизни» Андрей Кузнецов.
По его словам, конец лета Кудрявцев, возглавивший городскую администрацию 26 апреля, использовал для укрепления своих позиций. Практически завершены формирование новой команды и структурные изменения в мэрии, городским депутатам наглядно предъявлено преимущество причастности к команде губернатора. На сентябрьской сессии горсовета были внесены изменения в бюджет, увеличивающие его доходную и расходную части. Во многом это стало возможным благодаря выделению крупных траншей из областного бюджета.
«Проблемные вопросы в повестке сохраняются, наиболее сложная ситуация вокруг ремонта основных городских мостов через Обь. Зима в Новосибирске наступает в конце октября, и уже совсем скоро мэрии предстоит подводить итоги дорожно-благоустроительного сезона. Равно как и принимать у энергетиков работы по масштабному ремонту теплотрасс», — подчеркивает Андрей Кузнецов.
По мнению аналитика, основной вопрос сейчас состоит в том, сможет ли Максим Кудрявцев нейтрализовать этот негативный фон какой-то позитивной повесткой.