Опубликован уточненный прогноз погоды на октябрь 2024 в Новосибирске

Posted 27 сентября, 02:25
Published 27 сентября, 02:25
Modified 27 сентября, 02:33
Updated 27 сентября, 02:33
В МЧС опубликовали документ с возможными случаями ЧС. В октябре новосибирцев ждут заморозки. Первая декада месяца станет прохладнее до +5 и +10 градусов днем и +2…-3 ночью. В некоторые дни ожидается дождь.
Во второй декаде ожидается +8…+13 днем и -1…-6 ночью. В третьей половине месяца температура составит +2…-3 ночью и +2…+7 днем. Возможен дождь со снегом.
На днях в регионе похолодало до +5. Также названы даты первого снега в СССР.