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Posted 27 сентября, 02:25

Published 27 сентября, 02:25

Modified 27 сентября, 02:33

Updated 27 сентября, 02:33

Холодно будет в октябре

Опубликован уточненный прогноз погоды на октябрь 2024 в Новосибирске

27 сентября 2024, 02:25
Фото: atas.info
Холодно будет в октябре
В Новосибирской области октябрь станет холодным месяцем осени: синоптики дали предварительный прогноз.

В МЧС опубликовали документ с возможными случаями ЧС. В октябре новосибирцев ждут заморозки. Первая декада месяца станет прохладнее до +5 и +10 градусов днем и +2…-3 ночью. В некоторые дни ожидается дождь.

Во второй декаде ожидается +8…+13 днем и -1…-6 ночью. В третьей половине месяца температура составит +2…-3 ночью и +2…+7 днем. Возможен дождь со снегом.

На днях в регионе похолодало до +5. Также названы даты первого снега в СССР.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Погода#Прогноз#Осень#Заморозки#Дождь
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