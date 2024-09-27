Подростки устроили стрельбу в Калининском районе Новосибирска — что там произошло

Силовики начали проверку обстоятельств стрельбы во дворе одного из жилых домов в Калининском районе. По словам местных жителей, в группе подростков между двумя парнями завязалась драка. Один из них достал пистолет и начал стрелять по окружающим. Конфликт попал на кадры камеры мобильного телефона.