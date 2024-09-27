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Posted 27 сентября, 07:36

Published 27 сентября, 07:36

Modified 27 сентября, 07:39

Updated 27 сентября, 07:39

Причины, побудившие подростка взяться за оружие, пока неясны

Подростки устроили стрельбу в Калининском районе Новосибирска — что там произошло

27 сентября 2024, 07:36
Фото: 1MI
Причины, побудившие подростка взяться за оружие, пока неясны
Полиция разыскивает участников конфликта, в ходе которого подросток начал стрелять в своего оппонента.

Силовики начали проверку обстоятельств стрельбы во дворе одного из жилых домов в Калининском районе. По словам местных жителей, в группе подростков между двумя парнями завязалась драка. Один из них достал пистолет и начал стрелять по окружающим. Конфликт попал на кадры камеры мобильного телефона.

Видео: паблик «Типичный Калининский» в ВК.

Предположительно, пистолет был пневматическим. О пострадавших пока ничего не сообщается.

Ранее мы рассказывали о массовой драке с участием цыган, которая произошла в Октябрьском районе на улице Выборная. Тогда в качестве оружия в ход пошли доски, отломанные от ограждения клумб.

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