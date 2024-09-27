Подростки устроили стрельбу в Калининском районе Новосибирска — что там произошло

Posted 27 сентября, 07:36
Published 27 сентября, 07:36
Modified 27 сентября, 07:39
Updated 27 сентября, 07:39
Силовики начали проверку обстоятельств стрельбы во дворе одного из жилых домов в Калининском районе. По словам местных жителей, в группе подростков между двумя парнями завязалась драка. Один из них достал пистолет и начал стрелять по окружающим. Конфликт попал на кадры камеры мобильного телефона.
Предположительно, пистолет был пневматическим. О пострадавших пока ничего не сообщается.
Ранее мы рассказывали о массовой драке с участием цыган, которая произошла в Октябрьском районе на улице Выборная. Тогда в качестве оружия в ход пошли доски, отломанные от ограждения клумб.