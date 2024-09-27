Повышение окладов и пособий: как изменится благосостояние россиян с 1 октября

При этом не стоит забывать, что большинство школ, вузов, больниц и культурных организаций находятся в ведомстве муниципалитетов или регионов. В них повышение зарплат происходит на основе внутренних локальных актов, поэтому индексация в 5,1% им не грозит.



Помимо этого, с 1 января следующего года внушительная прибавка к зарплатам ожидается у тех россиян, которые имеют классные чины федеральных госслужащих. Так, оклад советников третьего класса составит 12 261 рубль. Также скорректированы оклады за дипломатический ранг, месячные оклады по классным чинам юстиции, оклады служащих различных ведомств, аппаратов судов, а также представительств за рубежом.