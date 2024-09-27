Повышение окладов и пособий: как изменится благосостояние россиян с 1 октября

Posted 27 сентября, 09:28
Published 27 сентября, 09:28
Modified 27 сентября, 09:36
Updated 27 сентября, 09:36
В стремлении обеспечить более высокую поддержку бюджетников российское правительство решило поощрить не только госслужащих и муниципальных сотрудников, но и простых работяг, так называемый обслуживающий персонал.
Повышение коснется тех работников, чьи заработные платы выплачиваются из федерального бюджета (казенных, бюджетных и автономных учреждений). Повышение оплаты труда затронет также работников федеральных государственных органов и гражданский персонал воинских частей, пишет ИА RuNews24.ru.
Иными словами, зарплата увеличится у тех россиян, оплата труда которых осуществляется на основе Единой тарифной сетки работников федеральных госучреждений. Заработные платы возрастут на 5,1%.
«Трудовой кодекс предусматривает обеспечение повышения уровня реального содержания заработной платы для всех работников, — пояснила Екатерина Туслякова, юрист Европейской юридической службы. — Оно включает в себя индексацию заработной платы в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги».
По словам Никиты Сенникова, основателя компании «OFFЛАЙН», повышение коснется сотрудников образовательных и медицинских учреждений, научных работников, представителей культуры и гражданского персонала военных подразделений.
При этом не стоит забывать, что большинство школ, вузов, больниц и культурных организаций находятся в ведомстве муниципалитетов или регионов. В них повышение зарплат происходит на основе внутренних локальных актов, поэтому индексация в 5,1% им не грозит.
Помимо этого, с 1 января следующего года внушительная прибавка к зарплатам ожидается у тех россиян, которые имеют классные чины федеральных госслужащих. Так, оклад советников третьего класса составит 12 261 рубль. Также скорректированы оклады за дипломатический ранг, месячные оклады по классным чинам юстиции, оклады служащих различных ведомств, аппаратов судов, а также представительств за рубежом.
Стоит отметить, что помимо зарплат бюджетников, с 1 октября ожидаются повышения ряда социальных выплат. Так, в канун Дня пожилого человека в отдельных регионах страны будут произведены разовые перечисления, их суммы в каждом субъекте Федерации — разные.
В Приморском крае, к примеру, пенсионеры к своему «профессиональному» празднику получат доплаты в размере 1000 рублей, в Рязанской и Ярославской областях — по 500 рублей, в Ямало-Ненецком автономном округе — от 5000 до 16000 рублей.
«В Краснодарском крае в День пожилого человека будут вручаться ценные подарки, — сообщила Оксана Красовская, ведущий юрист Европейской юрслужбы. — Категории получателей уже определены местными властями»
Приятным сюрпризом для пожилых людей старше 80 лет с 1 октября станет повышение пособия по старости в двойном размере. Процесс носит беззаявительный характер, т. е. пенсионерам не нужно обращаться в СФР. С октября все российские долгожители станут дополнительно к основной пенсии получать по 16268 рублей.
Прибавка к пенсиям ветеранам ВС РФ с 1 октября увеличится на 5,1%. Такое решение еще летом принял президент России Владимир Путин. Со второго месяца осени бывшие военнослужащие будут получать 89,83% от суммы денежного довольствия.
Уточняется: размер выплат данной категории граждан зависит от штатной должности и специального звания. Здесь же важно учитывать надбавки за выслугу лет. На сегодняшний момент размер военной пенсии в России составляет 41 000 рублей. Однако нововведения коснутся лишь тех, кто служил в рядах Российской армии, а не в Росгвардии, МВД и ФСИН.
Индивидуальная индексация ждет работающих пенсионеров, прекративших свою трудовую деятельность в сентябре. Учитывая, что они перешли в категорию неработающих, им пересчитают выплаты за все прошедшие годы, после этого их пенсии значительно увеличатся.