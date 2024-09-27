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Posted 27 сентября, 04:55

Published 27 сентября, 04:55

Modified 27 сентября, 04:57

Updated 27 сентября, 04:57

Сколько платят специалистам?

Самые необычные вакансии назвали в Новосибирске

27 сентября 2024, 04:55
Фото: 1MI
Сколько платят специалистам?
В Новосибирской области есть интересные вакансии, которые редко встречаются: их перечислили аналитики.

Среди редких вакансий есть исследователь городской инфраструктуры. Специалисту готовы платить 70 тысяч каждый месяц. В обязанности входит сбор информации об организациях, а именно адреса, режим работы, фотографии.

Также в океанариум требуется кипер. Это человек, который следит за дельфинами, китами, моржами, нерпами. Работник должен их кормить, за ними убирать и помогать тренерам во время шоу, пишет hh.ru. На этой должности можно получать от 50 тысяч рублей.

Еще среди необычных профессий есть специалист ситуационного центра, продюсер радиоэфира, архитектор проектов ценообразования. Также были названы вакансии с зарплатой 150 тысяч рублей.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Работа#Вакансии#Профессии
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