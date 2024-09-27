Самые необычные вакансии назвали в Новосибирске

Также в океанариум требуется кипер. Это человек, который следит за дельфинами, китами, моржами, нерпами. Работник должен их кормить, за ними убирать и помогать тренерам во время шоу, пишет hh.ru. На этой должности можно получать от 50 тысяч рублей.