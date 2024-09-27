Семикратное удорожание: когда в Новосибирске построят приют для животных

Решение о строительстве муниципального приюта для животных было принято депутатами горсовета в 2022 года, предполагалось, что он примет первых постояльцев в 2023. Тогда стоимость возведения нескольких корпусов, рассчитанных в общей сложности на размещение 250 собак и 50 кошек оценивали в 80-100 млн рублей. Сейчас предварительная стоимость возведения центра — 693 млн рублей, сообщает издание «Прецедент».