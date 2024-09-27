atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 27 сентября, 09:23

Published 27 сентября, 09:23

Modified 27 сентября, 09:25

Updated 27 сентября, 09:25

В Новосибирске насчитывается около 15 тысяч бездомных животных

Семикратное удорожание: когда в Новосибирске построят приют для животных

27 сентября 2024, 09:23
Фото: 1MI
В Новосибирске насчитывается около 15 тысяч бездомных животных
Проект муниципального центра до сих пор не прошел экспертизу, сообщили в мэрии.

Проектно-сметная документация для строительства приюта для собак и кошек на Толмачевском шоссе готова на 83%. Ранее документы были отправлены на госэкспертизу, но были возвращены с рядом замечаний, сейчас проектировщики занимаются их устранением.

Решение о строительстве муниципального приюта для животных было принято депутатами горсовета в 2022 года, предполагалось, что он примет первых постояльцев в 2023. Тогда стоимость возведения нескольких корпусов, рассчитанных в общей сложности на размещение 250 собак и 50 кошек оценивали в 80-100 млн рублей. Сейчас предварительная стоимость возведения центра — 693 млн рублей, сообщает издание «Прецедент».

Между тем, строительство такого центра необходимо. По самым скромным оценкам, на городских улицах насчитывается около 15 тысяч бездомных животных. Единственный муниципальный приют, расположенный в районе Гусинобродского мусорного полигона, с нагрузкой не справляется.

Предполагается, что до конца 2024 года на отлов безнадзорных животных в Новосибирской области потратят более 40 млн рублей.

В Новосибирске кошатница приютила в квартире 66 питомцев
Узнать подробнее
Читайте также:
Бойцы из Новосибирска приютили щенка в зоне СВО — как его назвалиПриют для животных «Хочу жить» сгорел в НовосибирскеХозяин убил пса Байкала после его кастрации в приюте под Новосибирском
#Новосибирск#Животные#Строительство#Мэрия#Приют
Подпишитесь
Популярное