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Posted 27 сентября, 05:36

Published 27 сентября, 05:36

Modified 27 сентября, 05:38

Updated 27 сентября, 05:38

Девушка очень отважная, несмотря на возраст

Школьница из Новосибирска бросила экзамены и ушла в зону СВО

27 сентября 2024, 05:36
Фото: 1MI
Девушка очень отважная, несмотря на возраст
Новосибирская школьница решила помогать российским бойцам в зоне СВО, о чем она рассказала во время отпуска.

Девушка поделилась, что во время мобилизации она училась в 11 классе. Школьница решила не сдавать ЕГЭ и уйти помогать бойцам в зоне проведения спецоперации. Там она получила позывной «Ребенок».

Сибирячка работает санитаркой. Ее интересы связаны со сферой медицины, в дальнейшем она думает пойти учиться на медика. У нее есть опыт работы с больными, так как она проходила практику в больнице.

Отважная девушка заявляет, что готова помогать Родине, армии, пока не закончится СВО, пишет КП-Новосибирск. Она не забывает и о добрых поступках: например, купила велосипед сыну, отец которого погиб. Несмотря на молодость, школьница готова помогать людям и идти до конца ради победы.

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