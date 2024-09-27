Школьница из Новосибирска бросила экзамены и ушла в зону СВО

Posted 27 сентября, 05:36
Published 27 сентября, 05:36
Modified 27 сентября, 05:38
Updated 27 сентября, 05:38
Девушка поделилась, что во время мобилизации она училась в 11 классе. Школьница решила не сдавать ЕГЭ и уйти помогать бойцам в зоне проведения спецоперации. Там она получила позывной «Ребенок».
Сибирячка работает санитаркой. Ее интересы связаны со сферой медицины, в дальнейшем она думает пойти учиться на медика. У нее есть опыт работы с больными, так как она проходила практику в больнице.
Отважная девушка заявляет, что готова помогать Родине, армии, пока не закончится СВО, пишет КП-Новосибирск. Она не забывает и о добрых поступках: например, купила велосипед сыну, отец которого погиб. Несмотря на молодость, школьница готова помогать людям и идти до конца ради победы.