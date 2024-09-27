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Posted 27 сентября, 07:59

Published 27 сентября, 07:59

Modified 27 сентября, 10:01

Updated 27 сентября, 10:01

С кем крутит роман Синицына?

Соблазнившую Бондарчука Синицыну заподозрили еще в одной интрижке с женатым

27 сентября 2024, 07:59
Фото: соцсети
С кем крутит роман Синицына?
В социальных сетях разразился серьезный скандал вокруг молодой 29-летней актрисы, которой приписывают отношения с Федором Бондарчуком и не только с ним.

Бондарчук и Синицына — слухи о романе с женатым

История о возможной связи Федора Бондарчука с 29-летней Софией Синицыной набирает обороты. Актриса, сыгравшая роль в сериале «Чистые» под руководством режиссера Бондарчука, внезапно превратилась из бывшей подруги Павла Табакова в соблазнительницу. Ходят слухи, что у брюнетки есть отношения не только с мужем Паулины Андреевой, но и с другим известным женатым мужчиной.

По некоторым источникам, в прошлом году Софья крутила роман с Константином Богомоловым, мужем Ксении Собчак. Однако развода между кинорежиссером и телеведущей не было. Сама София всячески задевала Собчак и однажды даже публично насмехалась над журналисткой, повторяя ее знаменитое «голое» фото с книгой на интимном месте.

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Стоит отметить, что в прошлом году действительно ходили слухи о проблемах в браке Богомолова и Собчак, и все шло к разводу, однако они остались вместе и недавно отметили пятилетнюю годовщину.

А вот в семье Федора Бондарчука все так хорошо не сложилось. Паулина не стала терпеть его возможные измены и подала на развод. Вероятно, роман Федора с Софией стал последней каплей, окончательно разрушившей семейную жизнь артистов, которые пока хранят молчание.

Актриса не отрицает романАктриса не отрицает роман
Актриса не отрицает роман. Фото: соцсети

Личная жизнь Синицыной

Софья Синицына всегда предпочитала сохранять тайну о своей личной жизни. В 2017 году стали распространяться слухи о ее отношениях с Павлом Табаковым. Актеров часто видели вместе в различных заведениях.

В 2020 году у Синицыной родилась дочь. Это сообщение стало для многих неожиданностью, так как беременность звезда скрывала, а имя отца девочки держала в секрете. И только на крещении дочери стало известно, что отцом является Павел Табаков. Оказалось, что к моменту рождения Мии, отношения между Табаковым и Синицыной уже закончились, женаты они не были, но сейчас продолжают дружить и воспитывать дочь.

Софья Синицына и Павел ТабаковСофья Синицына и Павел Табаков
Софья Синицына и Павел Табаков. Фото: соцсети

В 2023 году у Софьи Синицыной был роман с бывшем мужем Полины Гагариной — Дмитрием Исхаковым. Их отношения продлились всего одно лето, а инициатором расставания стала актриса. После разрыва Синицына не выглядела убитой горем: она говорила, что радуется жизни и больше сосредотачивается на работе.

Ранее Софье приписывали романы с другими известными мужчинами. Говорили, что один миллиардер подарил ей шикарную квартиру в центре города. Однако она лично отрицала эти слухи и отметила, что все это не соответствует действительности. Сейчас Софья лишь подогревает публику, не отрицая связь с режиссером Бондарчуком.

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