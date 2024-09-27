Соблазнившую Бондарчука Синицыну заподозрили еще в одной интрижке с женатым

Posted 27 сентября, 07:59
Published 27 сентября, 07:59
Modified 27 сентября, 10:01
Updated 27 сентября, 10:01
История о возможной связи Федора Бондарчука с 29-летней Софией Синицыной набирает обороты. Актриса, сыгравшая роль в сериале «Чистые» под руководством режиссера Бондарчука, внезапно превратилась из бывшей подруги Павла Табакова в соблазнительницу. Ходят слухи, что у брюнетки есть отношения не только с мужем Паулины Андреевой, но и с другим известным женатым мужчиной.
По некоторым источникам, в прошлом году Софья крутила роман с Константином Богомоловым, мужем Ксении Собчак. Однако развода между кинорежиссером и телеведущей не было. Сама София всячески задевала Собчак и однажды даже публично насмехалась над журналисткой, повторяя ее знаменитое «голое» фото с книгой на интимном месте.
Стоит отметить, что в прошлом году действительно ходили слухи о проблемах в браке Богомолова и Собчак, и все шло к разводу, однако они остались вместе и недавно отметили пятилетнюю годовщину.
А вот в семье Федора Бондарчука все так хорошо не сложилось. Паулина не стала терпеть его возможные измены и подала на развод. Вероятно, роман Федора с Софией стал последней каплей, окончательно разрушившей семейную жизнь артистов, которые пока хранят молчание.
Софья Синицына всегда предпочитала сохранять тайну о своей личной жизни. В 2017 году стали распространяться слухи о ее отношениях с Павлом Табаковым. Актеров часто видели вместе в различных заведениях.
В 2020 году у Синицыной родилась дочь. Это сообщение стало для многих неожиданностью, так как беременность звезда скрывала, а имя отца девочки держала в секрете. И только на крещении дочери стало известно, что отцом является Павел Табаков. Оказалось, что к моменту рождения Мии, отношения между Табаковым и Синицыной уже закончились, женаты они не были, но сейчас продолжают дружить и воспитывать дочь.
В 2023 году у Софьи Синицыной был роман с бывшем мужем Полины Гагариной — Дмитрием Исхаковым. Их отношения продлились всего одно лето, а инициатором расставания стала актриса. После разрыва Синицына не выглядела убитой горем: она говорила, что радуется жизни и больше сосредотачивается на работе.
Ранее Софье приписывали романы с другими известными мужчинами. Говорили, что один миллиардер подарил ей шикарную квартиру в центре города. Однако она лично отрицала эти слухи и отметила, что все это не соответствует действительности. Сейчас Софья лишь подогревает публику, не отрицая связь с режиссером Бондарчуком.