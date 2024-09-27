Соблазнившую Бондарчука Синицыну заподозрили еще в одной интрижке с женатым

В 2020 году у Синицыной родилась дочь. Это сообщение стало для многих неожиданностью, так как беременность звезда скрывала, а имя отца девочки держала в секрете. И только на крещении дочери стало известно, что отцом является Павел Табаков. Оказалось, что к моменту рождения Мии, отношения между Табаковым и Синицыной уже закончились, женаты они не были, но сейчас продолжают дружить и воспитывать дочь.