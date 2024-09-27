Суд в Новосибирске отказал в проведении митинга в защиту YouTube

Центральный суд Новосибирска отказал в удовлетворении иска организаторов уличной акции против блокировки самого популярного сервиса потокового видео к мэрии Новосибирска. Активисты требовали признать незаконным отказ муниципалитета согласовать проведение акции со ссылкой на то, что YouTube является площадкой для распространения фейков о деятельности российской армии.