Суд в Новосибирске отказал в проведении митинга в защиту YouTube

Posted 27 сентября, 09:57
Published 27 сентября, 09:57
Modified 27 сентября, 09:59
Updated 27 сентября, 09:59
Центральный суд Новосибирска отказал в удовлетворении иска организаторов уличной акции против блокировки самого популярного сервиса потокового видео к мэрии Новосибирска. Активисты требовали признать незаконным отказ муниципалитета согласовать проведение акции со ссылкой на то, что YouTube является площадкой для распространения фейков о деятельности российской армии.
Решение первой инстанции будет оспорено в областном суде. По закону, суд обязан рассмотреть жалобу либо вечером в пятницу, 27 сентября, либо в течение следующего дня, сообщили редакции организаторы митинга.
В случае, если областной суд так же ответит отказом, в городе пройдет серия одиночных пикетов, посвященных проблеме ограничения доступа к информации на YouTube, рассказали члены инициативной группы в интервью Atas.Info.