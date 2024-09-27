atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 27 сентября, 09:57

Published 27 сентября, 09:57

Modified 27 сентября, 09:59

Updated 27 сентября, 09:59

YouTube в России стад хуже работать с начала августа

Суд в Новосибирске отказал в проведении митинга в защиту YouTube

27 сентября 2024, 09:57
Фото: 1MI
YouTube в России стад хуже работать с начала августа
Активисты пытались оспорить запрет мэрии, но суд встал на сторону муниципалитета.

Центральный суд Новосибирска отказал в удовлетворении иска организаторов уличной акции против блокировки самого популярного сервиса потокового видео к мэрии Новосибирска. Активисты требовали признать незаконным отказ муниципалитета согласовать проведение акции со ссылкой на то, что YouTube является площадкой для распространения фейков о деятельности российской армии.

Решение первой инстанции будет оспорено в областном суде. По закону, суд обязан рассмотреть жалобу либо вечером в пятницу, 27 сентября, либо в течение следующего дня, сообщили редакции организаторы митинга.

В случае, если областной суд так же ответит отказом, в городе пройдет серия одиночных пикетов, посвященных проблеме ограничения доступа к информации на YouTube, рассказали члены инициативной группы в интервью Atas.Info.

Компенсацию от провайдера за замедленный YouTube получила жительница Новосибирска
Узнать подробнее
Читайте также:
Новосибирцы стали чаще жаловаться на проблемы в соцсетях«ВКонтакте» упал: массовый сбой в работе соцсети произошел в НовосибирскеМиллионы может потерять бывший парень Бузовой — блогер Дава из-за блокировки YouTube
#Новосибирск#Суд#YouTube#Митинг#Отказ
Подпишитесь
Популярное