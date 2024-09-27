Тайная связь Бондарчука с любовницей — как на скандал реагирует Синицына

Поклонники актера не раз полагали, что у звездной пары все близится к финалу. Они редко вместе появлялись на публике, а недавно режиссер начал появляться без обручального кольца. Не один год ходили слухи о возможном расставании Федора и Паулины. Пользователи соцсетей предполагают, что, возможно, 29-летняя Софья действительно покорила сердце Бондарчука. Фанаты и хейтеры не могут перестать обсуждать ситуацию вокруг любовного треугольника: