atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 27 сентября, 09:42

Published 27 сентября, 09:42

Modified 27 сентября, 11:05

Updated 27 сентября, 11:05

Актриса подшучивает над слухами

Тайная связь Бондарчука с любовницей — как на скандал реагирует Синицына

27 сентября 2024, 09:42
Фото: соцсети
Актриса подшучивает над слухами
Софья Синицына не скрывает радости от того, что стала объектом слухов о романе с Федором Бондарчуком, подшучивая над его разводом.

Синицына и Бондарчук любовники?

Возможную связь Федора Бондарчука Софьи Синицыной все чаще обсуждают в общественных кругах. По слухам, у режиссера возникли чувства к другой женщине, хоть он и состоит в браке с Паулиной Андреевой. Недавно пара объявила о предстоящем разводе.

Софья Синицына, бывшая возлюбленная актера Павла Табакова, уже давно не состоит в отношениях. Она не была замужем, но родила дочь от актера. Сейчас молодая артистка иронизирует над шумихой вокруг нее. В социальных сетях она открыто выразила свою радость быть в центре скандала.

Ее забавляет то, что причиной расставания Бондарчука и Андреевой называют «творческое разногласие». Эта фраза вызывает у Софьи искренний смех.

Софья иронизируетСофья иронизирует
Софья иронизирует. Фото: соцсети актрисы

Крах брака Бондарчука и Андреевой

Поклонники актера не раз полагали, что у звездной пары все близится к финалу. Они редко вместе появлялись на публике, а недавно режиссер начал появляться без обручального кольца. Не один год ходили слухи о возможном расставании Федора и Паулины. Пользователи соцсетей предполагают, что, возможно, 29-летняя Софья действительно покорила сердце Бондарчука. Фанаты и хейтеры не могут перестать обсуждать ситуацию вокруг любовного треугольника:

«На чужом несчастье счастье не построишь, вот и бумеранг вернулся», — пишут в комментариях, намекая, что Паулина увела Федора у бывшей жены.
«И таким красоткам изменяют?»;
«Лысый по рукам пошел»;
«Он конечно талантливый, мощный мужик такой, но неугомонный…»;
«Кобелина. Вроде жена молодая, а все равно, подавай новую».
Бондарчук, SHAMAN, Бакальчук: самые громкие разводы в Год семьи 2024
Узнать подробнее
Читайте также:
Соблазнившую Бондарчука Синицыну заподозрили еще в одной интрижке с женатым«Выбрал других женщин»: что в реальности стало причиной развода Шамана с женойМуцениеце потребовала от Прилучного баснословные алименты
#Эмилия Губарева#Скандал#Развлечения#Актриса#Звезды#Знаменитости#Роман#Развод#Шоу-бизнес#КЦ
Подпишитесь
Популярное