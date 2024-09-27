Тайная связь Бондарчука с любовницей — как на скандал реагирует Синицына

Posted 27 сентября, 09:42
Published 27 сентября, 09:42
Modified 27 сентября, 11:05
Updated 27 сентября, 11:05
Возможную связь Федора Бондарчука Софьи Синицыной все чаще обсуждают в общественных кругах. По слухам, у режиссера возникли чувства к другой женщине, хоть он и состоит в браке с Паулиной Андреевой. Недавно пара объявила о предстоящем разводе.
Софья Синицына, бывшая возлюбленная актера Павла Табакова, уже давно не состоит в отношениях. Она не была замужем, но родила дочь от актера. Сейчас молодая артистка иронизирует над шумихой вокруг нее. В социальных сетях она открыто выразила свою радость быть в центре скандала.
Ее забавляет то, что причиной расставания Бондарчука и Андреевой называют «творческое разногласие». Эта фраза вызывает у Софьи искренний смех.
Поклонники актера не раз полагали, что у звездной пары все близится к финалу. Они редко вместе появлялись на публике, а недавно режиссер начал появляться без обручального кольца. Не один год ходили слухи о возможном расставании Федора и Паулины. Пользователи соцсетей предполагают, что, возможно, 29-летняя Софья действительно покорила сердце Бондарчука. Фанаты и хейтеры не могут перестать обсуждать ситуацию вокруг любовного треугольника:
«На чужом несчастье счастье не построишь, вот и бумеранг вернулся», — пишут в комментариях, намекая, что Паулина увела Федора у бывшей жены.
«И таким красоткам изменяют?»;
«Лысый по рукам пошел»;
«Он конечно талантливый, мощный мужик такой, но неугомонный…»;
«Кобелина. Вроде жена молодая, а все равно, подавай новую».