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Posted 27 сентября, 02:40

Published 27 сентября, 02:40

Modified 27 сентября, 03:06

Updated 27 сентября, 03:06

Женщина умерла

Туристка из Новосибирска скончалась в Таиланде — у родных не было денег на лечение

27 сентября 2024, 02:40
Фото: Изображение Midjourney
Женщина умерла

Туристка из Новосибирска скончалась в Таиланде

В другой стране скончалась жительница Новосибирской области, о чем рассказали ее родные.

Пенсионерка из Искитима умерла от болезни в Таиланде. Она была частой гостьей в Паттайе. На отдых женщина приехала в июле, планировала улететь в сентябре обратно.

В конце августа ее госпитализировали в больницу. Сначала сибирячка чувствовала себя плохо, но подумала, что простудилась от кондиционера, но ее состояние ухудшалось. Попав в больницу, лечение ей покрыла туристическая страховка.

У туристки диагностировали пневмонию. Деньги у нее закончились и родственникам пришлось доплачивать сотни тысяч бат за дальнейшее лечение пенсионерки, пишет Бердск Онлайн.

Женщина скончалась под аппаратом ИВЛ. Ее семья собрала деньги для хранения тела в морге и кремацию, так как перевозка тела была очень дорогой. Ранее были названы самые опасные города для туристов.

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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Смерть#Туризм#Таиланд#Лечение
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