Туристка из Новосибирска скончалась в Таиланде — у родных не было денег на лечение

Posted 27 сентября, 02:40
Published 27 сентября, 02:40
Modified 27 сентября, 03:06
Updated 27 сентября, 03:06
Пенсионерка из Искитима умерла от болезни в Таиланде. Она была частой гостьей в Паттайе. На отдых женщина приехала в июле, планировала улететь в сентябре обратно.
В конце августа ее госпитализировали в больницу. Сначала сибирячка чувствовала себя плохо, но подумала, что простудилась от кондиционера, но ее состояние ухудшалось. Попав в больницу, лечение ей покрыла туристическая страховка.
У туристки диагностировали пневмонию. Деньги у нее закончились и родственникам пришлось доплачивать сотни тысяч бат за дальнейшее лечение пенсионерки, пишет Бердск Онлайн.
Женщина скончалась под аппаратом ИВЛ. Ее семья собрала деньги для хранения тела в морге и кремацию, так как перевозка тела была очень дорогой. Ранее были названы самые опасные города для туристов.