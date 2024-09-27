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Posted 27 сентября, 07:58

Published 27 сентября, 07:58

Modified 27 сентября, 08:00

Updated 27 сентября, 08:00

В момент трагедии мужчина был пьян

Убил, чтобы успокоить — отчим ударил головой об пол плачущего малыша

27 сентября 2024, 07:58
Фото: Изображение Midjourney
В момент трагедии мужчина был пьян

Жителя Новосибирска будут судить за убийство малолетнего

Завершено расследование дела о гибели 10-месячного ребенка, сообщили в управлении Следственного комитета по Новосибирской области.

Прокурор утвердил обвинительное заключение и направил в суд уголовное дело в отношении 30-летнего жителя Первомайского района Новосибирска, которого подозревают в убийстве маленького ребенка.

По версии следствия, в июне текущего года мужчина, раздраженный тем, что ребенок его подруги громко плачет и не хочет засыпать, схватил малыша и ударил его головой об пол. Известно, что матери в тот момент дома не было, а ее сожитель был пьян.

Видео: СУ СК РФ по Новосибирской области. Детали трагедии были восстановлены в ходе следственного эксперимента

Ребенок впал в кому. Медики боролись за его жизнь более двух недель, но в итоге малыш скончался. Резонансное дело находилось на личном контроле у главе Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

Пьяный новосибирец с трубой стал фигурантом уголовного дело за попытку убить ребенка
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