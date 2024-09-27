Убил, чтобы успокоить — отчим ударил головой об пол плачущего малыша

Posted 27 сентября, 07:58
Published 27 сентября, 07:58
Modified 27 сентября, 08:00
Updated 27 сентября, 08:00
Прокурор утвердил обвинительное заключение и направил в суд уголовное дело в отношении 30-летнего жителя Первомайского района Новосибирска, которого подозревают в убийстве маленького ребенка.
По версии следствия, в июне текущего года мужчина, раздраженный тем, что ребенок его подруги громко плачет и не хочет засыпать, схватил малыша и ударил его головой об пол. Известно, что матери в тот момент дома не было, а ее сожитель был пьян.
Ребенок впал в кому. Медики боролись за его жизнь более двух недель, но в итоге малыш скончался. Резонансное дело находилось на личном контроле у главе Следственного комитета России Александра Бастрыкина.