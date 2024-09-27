Ученые из Новосибирска обнаружили 30 новых вирусов у комаров

Posted 27 сентября, 11:36
Published 27 сентября, 11:36
Modified 27 сентября, 11:36
Updated 27 сентября, 11:36
27 сентября на биотехнологическом форуме OpenBio замдиректора центра вирусологии «Вектор» Валерий Локтев заявил, что в комарах Новосибирской области было обнаружено около 30 новых вирусов. Эти вирусы могут быть потенциально опасными, так как комары являются переносчиками флавивирусов — возбудителей ряда серьезных заболеваний.
«Приблизительно 30 новых вирусов было найдено в комарах, которые летают в Новосибирской области. Да, действительно, наши комары несут целый пакет новых вирусов», — сообщил Локтев.
Сотрудники «Вектора» провели генетическое исследование этих вирусов, «прочитав» их геномы. Обнаруженные вирусы относятся к семейству флавивирусов — одной из самых опасных групп вирусов, распространяемых насекомыми, такими как комары и клещи.
Флавивирусы вызывают природно-очаговые инфекции, от которых ежегодно страдают до 500 миллионов человек по всему миру. Среди известных флавивирусов — вирусы жёлтой лихорадки, Западного Нила, денге, клещевого энцефалита и Зика. Эти инфекции могут приводить к серьёзным последствиям, включая поражение нервной системы и летальные исходы.
Флавивирусы получили своё название от вируса жёлтой лихорадки, которая является одной из наиболее известных инфекций, передающихся через укусы комаров. К другим опасным флавивирусам относятся:
Помимо исследований в области вирусологии, ученые Новосибирска продолжают активно работать в разных направлениях науки. Так студенты Новосибирского государственного университета (НГУ) провели эксперимент по выращиванию восковой моли для утилизации пластика. Насекомые способны перерабатывать пластик без вреда для окружающей среды. Сотрудники центра вирусологии «Вектор» также изобрели вакцину от гриппа, которая уже успешно применяется в медицинской практике. Кроме того, была разработана специальная гелевая субстанция для быстрого заживления ран.