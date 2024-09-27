Ученые из Новосибирска обнаружили 30 новых вирусов у комаров

Помимо исследований в области вирусологии, ученые Новосибирска продолжают активно работать в разных направлениях науки. Так студенты Новосибирского государственного университета (НГУ) провели эксперимент по выращиванию восковой моли для утилизации пластика. Насекомые способны перерабатывать пластик без вреда для окружающей среды. Сотрудники центра вирусологии «Вектор» также изобрели вакцину от гриппа, которая уже успешно применяется в медицинской практике. Кроме того, была разработана специальная гелевая субстанция для быстрого заживления ран.