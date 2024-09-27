Вакансии с зарплатой в 150 тысяч нашли в Новосибирске — кому платят больше всего

Posted 27 сентября, 04:48
Published 27 сентября, 04:48
Modified 27 сентября, 04:57
Updated 27 сентября, 04:57
Все чаще в регионе начали предлагать высокие зарплаты. Число предложений от 150 тысяч выросло на 13%, передает сервис Зарплаты.ру. При этом средняя зарплата составляет 55 тысяч рублей.
Такие деньги ежемесячно готовы платить курьерам, электромонтажникам, упаковщикам и комплектовщикам, а также водителям и автослесарям. Однако не у всех может быть такая зарплата, речь идет о нескольких вакансиях.
Также в Новосибирске есть необычные вакансии, в число которых вошли специалист по поиску информации; ситуационного центра и кипер.