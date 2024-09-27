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Posted 27 сентября, 04:48

Published 27 сентября, 04:48

Modified 27 сентября, 04:57

Updated 27 сентября, 04:57

Кому готовы платить большую зарплату

Вакансии с зарплатой в 150 тысяч нашли в Новосибирске — кому платят больше всего

27 сентября 2024, 04:48
Фото: 1MI
Кому готовы платить большую зарплату

Вакансии с зарплатой в 150 тысяч нашли в Новосибирске

В Новосибирске некоторым специалистам готовы платить 150 тысяч рублей, сообщили аналитики.

Все чаще в регионе начали предлагать высокие зарплаты. Число предложений от 150 тысяч выросло на 13%, передает сервис Зарплаты.ру. При этом средняя зарплата составляет 55 тысяч рублей.

Такие деньги ежемесячно готовы платить курьерам, электромонтажникам, упаковщикам и комплектовщикам, а также водителям и автослесарям. Однако не у всех может быть такая зарплата, речь идет о нескольких вакансиях.

Также в Новосибирске есть необычные вакансии, в число которых вошли специалист по поиску информации; ситуационного центра и кипер.

В Новосибирске повысят зарплату — кому и когда начнут платить больше
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