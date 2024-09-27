Второе бабье лето ждет жителей Новосибирской области осенью 2024

Posted 27 сентября, 05:10
Published 27 сентября, 05:10
Modified 27 сентября, 05:13
Updated 27 сентября, 05:13
Постепенное потепление начнется с воскресенья, 29 сентября. Сначала воздух прогреется до +13 днем, 30 сентября до +15. Эти дни будут пасмурными.
Во втором месяце осени, 1 октября, придет настоящее потепление до +18. Осадков сервис «Яндекс. Погода» не прогнозирует. А вот со 2 октября температура начнет падать до +10…+13. Ночью похолодает до +9…+3.
Сервис gismeteo тоже прогнозирует самый теплый день 1 октября. По прогнозу, максимально потеплеет до +16. Минусовых температур не ожидается в первую неделю октября ни днем ни ночью.