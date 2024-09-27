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Posted 27 сентября, 05:10

Published 27 сентября, 05:10

Modified 27 сентября, 05:13

Updated 27 сентября, 05:13

Скоро потеплеет

Второе бабье лето ждет жителей Новосибирской области осенью 2024

27 сентября 2024, 05:10
Фото: Алина Гурицкая. atas.info
Скоро потеплеет
В Новосибирск снова вернется тепло после заморозков до -5, сообщают погодные сервисы.

Постепенное потепление начнется с воскресенья, 29 сентября. Сначала воздух прогреется до +13 днем, 30 сентября до +15. Эти дни будут пасмурными.

Во втором месяце осени, 1 октября, придет настоящее потепление до +18. Осадков сервис «Яндекс. Погода» не прогнозирует. А вот со 2 октября температура начнет падать до +10…+13. Ночью похолодает до +9…+3.

Сервис gismeteo тоже прогнозирует самый теплый день 1 октября. По прогнозу, максимально потеплеет до +16. Минусовых температур не ожидается в первую неделю октября ни днем ни ночью.

Заморозки до -5 градусов накрыли Новосибирскую область
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