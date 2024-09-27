«Выбрал других женщин»: что в реальности стало причиной развода Шамана с женой

Posted 27 сентября, 06:09
Published 27 сентября, 06:09
Modified 27 сентября, 08:12
Updated 27 сентября, 08:12
Ярослав Дронов, более известный как Шаман, 26 сентября объявил о своем разводе с Еленой Мартыновой. Вместе супруги были семь лет. Сам певец сообщил, что это решение было обоюдным, а причиной краха их семьи стала работа. У певца сейчас пик карьеры, он постоянно на гастролях, а нравился ли такой образ жизни его жене, остается только гадать. Бывшие возлюбленные остались друзьями.
Многие пользователи соцсетей пишут, что Дронов поймал звезду и его постоянно окружают женщины. К тому же, сам Ярослав оказывает знаки внимания главе Лиги безопасности интернета Екатерине Мизулиной. Она получила не один букет от патриота. На одном из концертов Шаман даже поцеловал в шею Мию Бойку. Источники СМИ пишут, что несколько раз его видели в стриптиз-клубах, но эта информация официально не подтверждена.
Мало кто знает, что Дронов был жена уже два раза: первый брак распался через четыре года, а второй через семь лет. О любовных планах на будущее певец распространяться не стал.
Еще среди версий расставания артиста с женой были деньги. Сейчас музыкант получает миллионные гонорары за одно выступление и делиться ими с супругой он якобы не захотел. Публика остро отреагировала на новость о разводе:
«Произошли традиционные ценности. Шаман выбрал других женщин из своего фанатского окружения (40+). Каждому своё»;
«У бабок сейчас фляга свистанет от такой новости и появится надежда»;
«В год семьи, год разводов»;
«Жаль — была хорошая пара… Но этой женщине трудно делить любимого с миллионами фанаток… Думаю что это решение обоюдное… Она не готова терпеть, а он не хочет чтобы она терпела…»;
«А как же семейные ценности?»;
«Явно в турах изменял»;
«Деньги не захотел делить».