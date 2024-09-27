«Выбрал других женщин»: что в реальности стало причиной развода Шамана с женой

Многие пользователи соцсетей пишут, что Дронов поймал звезду и его постоянно окружают женщины. К тому же, сам Ярослав оказывает знаки внимания главе Лиги безопасности интернета Екатерине Мизулиной. Она получила не один букет от патриота. На одном из концертов Шаман даже поцеловал в шею Мию Бойку. Источники СМИ пишут, что несколько раз его видели в стриптиз-клубах, но эта информация официально не подтверждена.