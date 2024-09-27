Жители «Хилокского треугольника» требуют переселения в новое жилье

В открытом письме на имя губернатора Новосибирской области жители домов по улице Малыгина называют предложение о переселении в маневренный фонд неприемлемым. Но и срок расселения их из жилья, обозначенный мэрией, людей, большинство из которых пенсионеры, тоже не устраивает.