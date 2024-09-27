Жители «Хилокского треугольника» требуют переселения в новое жилье

Posted 27 сентября, 07:09
Published 27 сентября, 07:09
Modified 27 сентября, 07:14
Updated 27 сентября, 07:14
Жители домов на улице Малыгина в Ленинском районе Новосибирска написали открытое письмо на имя главы региона Андрея Травникова с требованием организовать переселение людей из опасной зоны. Многолетнее соседство с полигоном захоронения бытовых отходов и кладбищем негативно сказывается на здоровье. Расстояние до кладбище «Клещинское» составляет 150 метров, до полигона ТКО «Левобережный» 320 метров.
«В течение длительного времени в результате уклонения должностных лиц мэрии Новосибирска от установления санитарно-защитных зон (СЗЗ) до указанных опасных объектов наши права на благоприятную окружающую среду и охрану здоровья существенно нарушаются. В рамках „Дорожной карты“ (комплекс мероприятий по развитию территорий, примыкающих к Хилокскому рынку, разработанный по инициативе Травникова, прим, ред.) СЗЗ кладбища и полигона были окончательно разработаны и утверждены. Мы надеялись, что при установлении реальных санитарно-защитных зон, в первую очередь, для полигона „Левобережный“, наши дома попадут в их границы, а значит — будут расселены. Вместе с тем, утвержденная СЗЗ для кладбища составила порядка 50 метров от границ объекта, а СЗЗ для полигона „Левобережный“ в направлении наших домов составила всего 300 метров, что ставит под сомнение обоснованность подобной СЗЗ», — говорится в обращении жителей улицы Малыгина.
Много лет жители судились с мэрией, требуя установить реальные санитарные зоны. В результате удалось понудить муниципалитет признать погост единым целым, а не десятком раздробленных участков, что позволяло установить мизерную защитную зону.
В сентябре 2022 года мэр Анатолий Локоть, выполняя решение суда, подписывает постановление об определении границ Клещихинского кладбища. Официально его площадь составила 185 гектаров, при таком размере ширина СЗЗ должна составлять 1 километр. Но в итоге, с проволочками, спустя более чем год, санитарная зона была установлена значительно меньше.
«В 2023 году мэрия в экстренном порядке, с целью купировать протестную активность, признала все дома на улице Малыгина аварийными, что стало основанием предложить людям перебраться в маневренный фонд — отдельные помещения в общежитиях. В случае отказа граждан от переезда туда городская администрация намеревалась обратиться в суд с исковым заявлением о выселении, и только вмешательство прокуратуры остановило этот процесс. Кроме того, по представлению надзорного ведомства две семьи все-таки были обеспечены собственным жильем той же площади в других районах», — рассказывает председатель РОО «Центр правовых инициатив потребителей» Михаил Михайлов, представлявший интересы жителей в судах.
В открытом письме на имя губернатора Новосибирской области жители домов по улице Малыгина называют предложение о переселении в маневренный фонд неприемлемым. Но и срок расселения их из жилья, обозначенный мэрией, людей, большинство из которых пенсионеры, тоже не устраивает.
«До расселения аварийных домов, обещанного в 2031 году, жители Малыгина не доживут, а переберутся на соседний земельный участок — кладбище Клещихинское ввиду повышенной смертности из-за болезней», — сказано в тексте обращения.
Письмо, которое подписали несколько десятков жителей улицы Малыгина, завершается требованием незамедлительно организовать расселение людей из опасной зоны и предоставить им «жилье в собственность в более благополучных районах города».
Полигон «Левобережный», на соседство с которым жалуются жители Малыгина, исчерпал свой ресурс и, по официальной информации, в ближайшее время будет выведен из эксплуатации. Как сообщили редакции Atas.Info в мэрии, запущен процесс работы над проектом рекультивации полигона.
Однако для того, чтобы закрыть старый полигон, спроектированный без учета современных требований к такого рода объектам, необходимо строительство нового комплекса по переработке отходов. Появление двух новых полигонов запланировано в рамках концессионного соглашения между региональным правительством и МУП «САХ».