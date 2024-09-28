Агроном Мармулев о сроках рубки капусты осенью-2024

Posted 28 сентября, 02:57
Published 28 сентября, 02:57
Modified 28 сентября, 02:59
Updated 28 сентября, 02:59
Белокочанная капуста считается «любительницей» легких заморозков. Опытные хозяйки вспоминают, что капусту для засолки часто рубили уже из-под снега. Агроном и заведующий кафедрой земледелия НГАУ Алексей Мармулев объяснил, что сроки уборки зависят от назначения урожая. Если капусту планируют квасить, не стоит торопиться с ее сбором.
Специалист говорит, что ждать нужно около семи дней. Рубить ее стоит с первыми заморозками. Этот овощ выдерживает морозы до -5 градусов. Правда, если вы хотите оставить капусту на длительное хранение, то рубить ее можно уже сейчас.
После уборки кочаны лучше сразу отправить на хранение или подготовить к засолке. Идеальный способ сохранить свежую капусту до весны — подвесить её за кочерыжку в погребе.
«Оставляем кочерыжку, обрезаем как можно ниже к корням, сохраняя покровные листья. Так она будет храниться дольше», — порекомендовал агроном в разговоре с VN.ru.
Если подвесить кочан невозможно, можно обернуть его газетой или пищевой пленкой, но важно оставить отверстия для циркуляции воздуха. Кочаны, хранящиеся таким образом в погребе, смогут пережить зиму. Для небольших запасов — до трёх кочанов — подойдет холодильник.
Алексей Мармулев также поделился советами о том, как выбрать капусту для засолки. Он отметил, что внешне засолочные кочаны не отличаются от тех, которые используются для длительного хранения.
Однако для лучшего вкуса агроном рекомендует выращивать капусту для засолки самостоятельно. По его словам, на рынке продают только капусту зимнего хранения. В зимней капустебольше сухого вещества и клетчатки, в то время как в другое — больше сахаров.
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