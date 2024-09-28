Агроном Мармулев о сроках рубки капусты осенью-2024

Специалист говорит, что ждать нужно около семи дней. Рубить ее стоит с первыми заморозками. Этот овощ выдерживает морозы до -5 градусов. Правда, если вы хотите оставить капусту на длительное хранение, то рубить ее можно уже сейчас.