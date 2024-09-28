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Posted 28 сентября, 06:38

Published 28 сентября, 06:38

Modified 28 сентября, 06:38

Updated 28 сентября, 06:38

Технопарк в Академгородке

Еще два технопарка планируют построить в Новосибирской области

28 сентября 2024, 06:38
Фото: Алина Гурицкая. atas.info
Технопарк в Академгородке
В Новосибирске планируют построить два новых технопарка, которые станут важными объектами для развития промышленности и сельского хозяйства. Эти проекты были представлены на Всероссийском инвестиционном форуме ИнПарк.

Проект «Агроцентр Технопарк»

«Агроцентр Технопарк» станет новым этапом в развитии сельскохозяйственного производства в Новосибирске. Площадь технопарка составит 10 гектаров, а его открытие намечено на конец 2025 года. Этот объект будет служить основой для создания современного сельскохозяйственного оборудования и его комплектующих. В числе резидентов технопарка ожидается предприятие, специализирующееся на производстве посевных комплексов для зерновых и других культур. Также в технопарке появится компания, которая займётся производством пластиковых изделий, а также лазерной резкой и обработкой металла.

Общие инвестиции в проект составят 100 миллионов рублей. По словам Александра Костина, председателя совета директоров ООО «Агроцентр», данный проект нацелен на возрождение сельхозмашиностроения, которое когда-то было на высоком уровне в Новосибирске. Кроме того, создание технопарка станет важным шагом в процессе импортозамещения.

«Мичуринский Кластер»

Следующий проект, «Мичуринский Кластер», будет располагаться на 20 гектарах. Этот индустриальный парк предназначен для размещения небольших производственных предприятий, и ожидается, что здесь найдут своё место до 100 резидентов. Общая сумма инвестиций в данный проект оценивается в 5 миллиардов рублей, а его завершение запланировано на 2031 год.

Развитие инфраструктуры

В настоящее время в Новосибирске функционирует один из крупнейших технопарков России — Академпарк. Он сосредоточен на развитии высоких технологий, охватывая такие области, как информационные технологии, приборостроение, нанотехнологии и биомедицинские исследования. Недавно Академпарк посетил премьер-министр России Михаил Мишустин, который высоко оценил его успехи и достижения.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников отметил, что в 2024 году продолжатся активные усилия по расширению инфраструктуры технопарка. Планируется строительство более 30 000 квадратных метров новых площадей, половина из которых будет возведа за счет инвестиций.

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#Алина Гурицкая#Наука#Новосибирская область#Промышленность#Инвестиции#Инфраструктура#Академпарк
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