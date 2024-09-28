Еще два технопарка планируют построить в Новосибирской области

«Агроцентр Технопарк» станет новым этапом в развитии сельскохозяйственного производства в Новосибирске. Площадь технопарка составит 10 гектаров, а его открытие намечено на конец 2025 года. Этот объект будет служить основой для создания современного сельскохозяйственного оборудования и его комплектующих. В числе резидентов технопарка ожидается предприятие, специализирующееся на производстве посевных комплексов для зерновых и других культур. Также в технопарке появится компания, которая займётся производством пластиковых изделий, а также лазерной резкой и обработкой металла.