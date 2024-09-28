Лунный календарь для дачников: благоприятные дни для работ в октябре

Posted 28 сентября, 07:48
Published 28 сентября, 07:48
Modified 28 сентября, 07:48
Updated 28 сентября, 07:48
С каждым годом все больше дачников обращаются к Лунному календарю, чтобы определить оптимальные дни для работ в огороде и саду. Фазы Луны могут существенно влиять на рост и развитие растений, и многие садоводы учитывают это в своих планах.
С 4 октября Луна начинает расти и входит в знак зодиака Скорпион, что считается подходящим временем для активных дачных работ. Убывать она начнет с 18 октября, когда перейдет в знак Тельца. Вот самые подходящие дни для дачников, согласно Лунному календарю:
Для дачных работ в октябре не рекомендуется проводить какие-либо операции в следующие дни: 2, 3, 4, 17, 31 октября. Эти даты лучше посвятить отдыху или подготовке к будущим работам.
Октябрь — это также время сбора урожая. Агроном Алексей Мармулев советует дачникам не спешить с выкопкой таких корнеплодова как свекла, морковь или капуста. О том, когда следует рубить капусту мы уже рассказывали — следует дождаться первых заморозков. Он также подчеркивает, что при низких температурах в свекле и моркови накапливается сахар, что делает их более сладкими.
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