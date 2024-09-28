Лунный календарь для дачников: благоприятные дни для работ в октябре

Октябрь — это также время сбора урожая. Агроном Алексей Мармулев советует дачникам не спешить с выкопкой таких корнеплодова как свекла, морковь или капуста. О том, когда следует рубить капусту мы уже рассказывали — следует дождаться первых заморозков. Он также подчеркивает, что при низких температурах в свекле и моркови накапливается сахар, что делает их более сладкими.