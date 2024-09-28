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Posted 28 сентября, 07:48

Published 28 сентября, 07:48

Modified 28 сентября, 07:48

Updated 28 сентября, 07:48

Работы на огороде по лунному календарю

Лунный календарь для дачников: благоприятные дни для работ в октябре

28 сентября 2024, 07:48
Фото: 1MI
Работы на огороде по лунному календарю

Новосибирским дачникам назвали лучшие дни для работ по лунному календарю

Завершается первый месяц осени, но еще не завершаются работы для дачников. Любителям огорода еще предстоит потрудиться. Некоторые предпочитают ориентироваться по лунному календарю — разобрали, на какие даты следует обратить внимание в октябре.

С каждым годом все больше дачников обращаются к Лунному календарю, чтобы определить оптимальные дни для работ в огороде и саду. Фазы Луны могут существенно влиять на рост и развитие растений, и многие садоводы учитывают это в своих планах.

Растущая Луна в Скорпионе

С 4 октября Луна начинает расти и входит в знак зодиака Скорпион, что считается подходящим временем для активных дачных работ. Убывать она начнет с 18 октября, когда перейдет в знак Тельца. Вот самые подходящие дни для дачников, согласно Лунному календарю:

Неподходящие дни

Для дачных работ в октябре не рекомендуется проводить какие-либо операции в следующие дни: 2, 3, 4, 17, 31 октября. Эти даты лучше посвятить отдыху или подготовке к будущим работам.

Сбор урожая

Октябрь — это также время сбора урожая. Агроном Алексей Мармулев советует дачникам не спешить с выкопкой таких корнеплодова как свекла, морковь или капуста. О том, когда следует рубить капусту мы уже рассказывали — следует дождаться первых заморозков. Он также подчеркивает, что при низких температурах в свекле и моркови накапливается сахар, что делает их более сладкими.

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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирская область#Дача#Огород#Овощи#Посадка#Лунный календарь#Саженцы
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