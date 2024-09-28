На пикеты против блокировки YouTube выйдут новосибирцы

Posted 28 сентября, 05:21
Published 28 сентября, 05:21
Modified 28 сентября, 05:21
Updated 28 сентября, 05:21
Организаторы митинга, выступавшие за свободу информации и против возможной блокировки видеохостинга, не смогли оспорить решение в суде из-за нехватки времени на подачу апелляции.
Первоначально организаторы от Российской коммунистической партии и движения «Протестный Новосибирск» планировали митинг. Однако, 25 сентября, организаторы получили отказ от мэрии, подписанный вице-мэром Максимом Останиным. В отказе отмечалось, что платформа YouTube, принадлежащая Google, распространяет фейки о специальной военной операции на Украине и дискредитирует вооружённые силы России.
Центральный суд Новосибирска отклонил иск организаторов митинга к мэрии, которая не согласовала проведение акции 29 сентября. Как сообщили активисты, они не успели обжаловать решение суда: итоговый документ был выдан лишь за 30 минут до окончания приёма документов в областной суд.
Не дождавшись положительного решения от суда, активисты решили изменить формат акции. Вместо массового митинга, они проведут одиночные пикеты в разных районах города.
По словам одного из организаторов Сергея Крупенько, одиночные пикеты — это только начало. В дальнейшем активисты планируют подать заявку на проведение акции в рамках гайд-парков, которые не требуют согласования.
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