На пикеты против блокировки YouTube выйдут новосибирцы

Центральный суд Новосибирска отклонил иск организаторов митинга к мэрии, которая не согласовала проведение акции 29 сентября. Как сообщили активисты, они не успели обжаловать решение суда: итоговый документ был выдан лишь за 30 минут до окончания приёма документов в областной суд.