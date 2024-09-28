На покупку новых автобусов мэрия Новосибирска потратит 115 млн рублей

Posted 28 сентября, 06:12
Published 28 сентября, 06:12
Modified 28 сентября, 06:12
Updated 28 сентября, 06:12
Согласно условиям тендера, размещённого на портале госзакупок, транспортные средства будут приобретены по договору лизинга. Заказчиком выступает муниципальное казённое предприятие «Новосибгортранс».
Заявки от потенциальных участников закупки принимаются до 14 октября. Одним из главных условий для участия является отсутствие компании в реестре недобросовестных поставщиков. После заключения договора выбранный лизингодатель должен поставить автобусы до 30 ноября 2024 года.
Эти закупки — часть масштабной работы по обновлению общественного транспорта города. Новосибирск нуждается в модернизации транспортной системы для повышения качества и безопасности городских перевозок. Не только автобусный парк, но и метрополитен Новосибирска ожидает обновления. В ближайшие годы город начнёт замену старых вагонов метро, которые отработали свою норму. Всего планируется заменить 48 вагонов до 2031 года, при этом в первые два года будет приобретено 20 новых вагонов. Кроме того, рассматривается возможность увеличения состава до пяти вагонов.
Помимо обновления подвижного состава, в планах городской администрации — разработка проектной документации для продления Дзержинской линии метро. На это выделено 600 миллионов рублей из городского бюджета, а ещё два миллиарда будут направлены на покупку четырёх новых составов для метрополитена.
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