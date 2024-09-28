На покупку новых автобусов мэрия Новосибирска потратит 115 млн рублей

Эти закупки — часть масштабной работы по обновлению общественного транспорта города. Новосибирск нуждается в модернизации транспортной системы для повышения качества и безопасности городских перевозок. Не только автобусный парк, но и метрополитен Новосибирска ожидает обновления. В ближайшие годы город начнёт замену старых вагонов метро, которые отработали свою норму. Всего планируется заменить 48 вагонов до 2031 года, при этом в первые два года будет приобретено 20 новых вагонов. Кроме того, рассматривается возможность увеличения состава до пяти вагонов.