Новосибирские заведения, шефы и рестораторы вошли в шорт-лист премии WHERETOEAT

Летом этого года был опубликован лонг-лист другой премии Where2drink-2024, которая определяет лучшие питейные заведения. Из Новосибирска в ней участвовали более 30 заведений. Впервые премию провели в 2023 году, тогда в лонг-листе было лишь одно новосибирское заведение — бар Nobody Knows I Suppose.