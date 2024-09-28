Новосибирские заведения, шефы и рестораторы вошли в шорт-лист премии WHERETOEAT

Posted 28 сентября, 04:39
Published 28 сентября, 04:39
Modified 28 сентября, 04:41
Updated 28 сентября, 04:41
Одним из пяти финалистов в номинации «Шеф-повар года» стал Дмитрий Гарифулин. Он является бренд-шефом компании «Яснорестораны» и отвечает за меню таких популярных мест, как Twenty Two и «Горячий цех». Конкуренцию Дмитрию составляют шефы, работающие в красноярских ресторанах.
Новосибирский ресторатор Ян Скопин также вошел в шорт-лист номинации «Сомелье года». Ян — один из самых известных сомелье региона, и его вклад в развитие винной культуры отмечен на престижном уровне. Среди его конкурентов — еще четыре сомелье, все они из Красноярска.
Два заведения из Новосибирска претендуют на звание «Бара года» — Friends и Nobody Knows I Suppose. Оба бара давно зарекомендовали себя как места с уникальной атмосферой и оригинальными коктейльными картами, что и привлекло внимание жюри премии.
В номинации «Лучший ресторан Сибири» участвуют 50 заведений, 16 из которых находятся в Новосибирске. Среди них:
Церемония награждения победителей премии WHERETOEAT Сибирь состоится 17 октября в Красноярске. В этом году премия вновь подтвердила высокий уровень гастрономической сцены Новосибирска, представив сразу несколько выдающихся шефов, рестораторов и заведений среди лучших в Сибири.
Летом этого года был опубликован лонг-лист другой премии Where2drink-2024, которая определяет лучшие питейные заведения. Из Новосибирска в ней участвовали более 30 заведений. Впервые премию провели в 2023 году, тогда в лонг-листе было лишь одно новосибирское заведение — бар Nobody Knows I Suppose.
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