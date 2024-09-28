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Posted 28 сентября, 05:58

Published 28 сентября, 05:58

Modified 28 сентября, 05:58

Updated 28 сентября, 05:58

Охота проводилась на территории заказника

Новосибирца поймали на незаконном отстреле косуль — ему грозит реальный срок

28 сентября 2024, 05:58
Фото: ГУ МВД по Новосибирской области
Охота проводилась на территории заказника
54-летнего мужчину задержали в заказнике Куйбышевского района — его поймали на незаконном отстреле косуль, сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.

В Куйбышевском районе Новосибирской области задержан мужчина, который застрелил двух косуль на территории заказника, не имея необходимых разрешений. Против него возбуждено уголовное дело, а ущерб, нанесённый животному миру, оценён в 80 000 рублей.

Во время обыска у нарушителя были изъяты охотничьи ружья и патроны. Подозреваемый уже дал признательные показания и объяснил, что действовал без соответствующих документов. На период следствия мужчину оставили под подпиской о невыезде.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная охота», и расследование продолжается. В скором времени будут определены дальнейшие меры в отношении подозреваемого.

Другой случай произошёл в Барабинском районе на территории заказника «Кирзинский», где подозреваемый без разрешения застрелил трёх косуль. Ущерб, нанесённый природе, был оценён в 800 тысяч рублей.

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#Алина Гурицкая#Происшествия#Животные#Уголовное дело#Охота#Преступления
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