Ограничитель для фур сорвали на Хилке в Новосибирске

Posted 28 сентября, 02:34
Published 28 сентября, 02:34
Modified 28 сентября, 02:36
Updated 28 сентября, 02:36
Инцидент вызвал волну обсуждений среди местных жителей, которые поделились своими наблюдениями в сообществе ВКонтакте «Хилокский жилмассив: welcome to ГЕТТО!».
Ограничитель был установлен 23 сентября на улице Малыгина после многократных жалоб жителей на водителей грузовиков, игнорирующих знак «Движение грузовых автомобилей запрещено». Жители отмечали, что тяжелые фуры создавали неудобства и представляли опасность на дорогах жилого района.
Однако всего через пару дней дорожный знак сорвали. Местные жители сняли видео и показали ободранные балки, ранее висевшие для контроля проезда грузовых автомобилей.
Местные жители подозревают, что повреждение ограничителя могло быть умышленным, и не верят в версию о случайном инциденте. Они продолжают обсуждать случившееся в соцсетях и надеются на меры по предотвращению повторных нарушений.
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