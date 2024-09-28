Остатки маткапитала начали выплачивать в Новосибирской области

Posted 28 сентября, 03:24
Published 28 сентября, 03:24
Modified 28 сентября, 03:26
Updated 28 сентября, 03:26
В отделении Социального фонда России (СФР) по Новосибирской области начали прием заявлений на выплату неиспользованных остатков материнского капитала. Александр Терепа, управляющий отделением СФР по Новосибирской области, сообщил, что более 15 тысяч семей имеют право на такую выплату.
Если на счету материнского капитала осталось более 10 тысяч рублей, эти средства можно направить на другие цели:
Это позволяет семьям более гибко использовать оставшиеся средства в зависимости от их текущих нужд и долгосрочных планов.
Гражданам, желающим узнать точную сумму остатка материнского капитала, доступно несколько способов:
Подача заявления занимает всего несколько минут, а рассмотрение заявления длится до 10 рабочих дней. Средства перечисляются на указанный в заявлении банковский счёт в течение пяти дней после его одобрения.
В 2024 году сумма материнского капитала составляет 630,4 тысячи рублей за первого ребёнка и дополнительно 202,6 тысячи за второго. Таким образом, если семья не имела права на получение капитала за первого ребенка, она может получить выплату до 833 тысяч рублей за двоих детей.
Эта программа значительно облегчает процесс получения финансовой поддержки для семей, давая им возможность более эффективно распоряжаться оставшимися средствами материнского капитала.
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