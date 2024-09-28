Остатки маткапитала начали выплачивать в Новосибирской области

В 2024 году сумма материнского капитала составляет 630,4 тысячи рублей за первого ребёнка и дополнительно 202,6 тысячи за второго. Таким образом, если семья не имела права на получение капитала за первого ребенка, она может получить выплату до 833 тысяч рублей за двоих детей.