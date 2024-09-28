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Posted 28 сентября, 03:24

Published 28 сентября, 03:24

Modified 28 сентября, 03:26

Updated 28 сентября, 03:26

Новая программа материнского капитала

Остатки маткапитала начали выплачивать в Новосибирской области

28 сентября 2024, 03:24
Фото: 1MI
Новая программа материнского капитала
С 16 сентября стартовала программа, благодаря которой семьи, на счетах которых осталось менее 10 тысяч рублей маткапитала, могут получить остаток одной суммой. Теперь сроки оформления и получения средств составят всего пять рабочих дней после подачи заявления.

В отделении Социального фонда России (СФР) по Новосибирской области начали прием заявлений на выплату неиспользованных остатков материнского капитала. Александр Терепа, управляющий отделением СФР по Новосибирской области, сообщил, что более 15 тысяч семей имеют право на такую выплату.

Если на счету материнского капитала осталось более 10 тысяч рублей, эти средства можно направить на другие цели:

  • оплату образования детей, включая детские сады, кружки и секции;
  • формирование пенсионных накоплений одного из родителей.

Это позволяет семьям более гибко использовать оставшиеся средства в зависимости от их текущих нужд и долгосрочных планов.

Как узнать остаток и подать заявление?

Гражданам, желающим узнать точную сумму остатка материнского капитала, доступно несколько способов:

  • через личный кабинет на портале госуслуг;
  • в ближайшем МФЦ;
  • при обращении в клиентские службы Социального фонда России.

Подача заявления занимает всего несколько минут, а рассмотрение заявления длится до 10 рабочих дней. Средства перечисляются на указанный в заявлении банковский счёт в течение пяти дней после его одобрения.

Размер материнского капитала в 2024 году

В 2024 году сумма материнского капитала составляет 630,4 тысячи рублей за первого ребёнка и дополнительно 202,6 тысячи за второго. Таким образом, если семья не имела права на получение капитала за первого ребенка, она может получить выплату до 833 тысяч рублей за двоих детей.

Эта программа значительно облегчает процесс получения финансовой поддержки для семей, давая им возможность более эффективно распоряжаться оставшимися средствами материнского капитала.

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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирская область#Дети#Выплаты#Госуслуги#Материнский капитал#МФЦ
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