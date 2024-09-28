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Posted 28 сентября, 04:57

Published 28 сентября, 04:57

Modified 28 сентября, 04:59

Updated 28 сентября, 04:59

Школы на Татьяны Снежиной

Школьную концессию в Новосибирске требуют признать недействительной

28 сентября 2024, 04:57
Фото: Алина Гурицкая. atas.info
Школы на Татьяны Снежиной
В арбитражный суд Новосибирской области поступил иск от облпрокуратуры с требованием признать концессию по строительству школ недействительной, сообщается в решении суда.

Суть соглашения

Концессионное соглашение подписали в декабре 2021 года в рамках национального проекта «Образование». По нему предполагалось, что в Новосибирске будут возведены шесть школ на улицах Николая Сотникова, Спортивной, Виктора Шевелева, Пролетарской, Татьяны Снежиной и Большой. В общей сложности в этих учреждения должны были учиться почти шесть тысяч учеников.

Согласно проекту, строительство должно было завершиться к концу 2023 года. Правда к концу 2022 года стало известно, что исполнение концессионных обязательств сильно отстает от графика. Заместитель министра образования Новосибирской области Юрий Савостьянов тогда отметил, что в лучшем случае здания будут построены только к сентябрю 2024 года.

Проблемы с реализацией проекта

Сейчас руководитель ООО «Школа на Николая Сотникова» Отто Сопроненко находится под следствием. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». После его ареста строительство объектов было заморожено.

Министр образования Новосибирской области Мария Жафярова в марте 2024 года также выразила сомнения в возможности завершить строительство школ в срок.

Перспективы возобновления строительства

Не так давно Жафярова рассказала о дорожной карте для решения проблемы. План предполагает замену концессионера, а также сотрудничество с федеральными ведомствами. Это позволит восстановить и стабилизировать процесс. Первоочередной задачей является поиск подрядчика. В министерстве образования надеются решить этот вопрос до конца года — это необходимо в том числе для того, чтобы не потерять финансирование.

Таким образом, вопрос завершения строительства школ остаётся открытым. Судебное разбирательство по иску прокуратуры и замена концессионера станут ключевыми факторами для возобновления проекта и обеспечения будущего образовательных учреждений в Новосибирске.

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#Алина Гурицкая#Общество#Образование#Новосибирская область#Концессия#Школы
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