Школьную концессию в Новосибирске требуют признать недействительной

Posted 28 сентября, 04:57
Published 28 сентября, 04:57
Modified 28 сентября, 04:59
Updated 28 сентября, 04:59
Концессионное соглашение подписали в декабре 2021 года в рамках национального проекта «Образование». По нему предполагалось, что в Новосибирске будут возведены шесть школ на улицах Николая Сотникова, Спортивной, Виктора Шевелева, Пролетарской, Татьяны Снежиной и Большой. В общей сложности в этих учреждения должны были учиться почти шесть тысяч учеников.
Согласно проекту, строительство должно было завершиться к концу 2023 года. Правда к концу 2022 года стало известно, что исполнение концессионных обязательств сильно отстает от графика. Заместитель министра образования Новосибирской области Юрий Савостьянов тогда отметил, что в лучшем случае здания будут построены только к сентябрю 2024 года.
Сейчас руководитель ООО «Школа на Николая Сотникова» Отто Сопроненко находится под следствием. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». После его ареста строительство объектов было заморожено.
Министр образования Новосибирской области Мария Жафярова в марте 2024 года также выразила сомнения в возможности завершить строительство школ в срок.
Не так давно Жафярова рассказала о дорожной карте для решения проблемы. План предполагает замену концессионера, а также сотрудничество с федеральными ведомствами. Это позволит восстановить и стабилизировать процесс. Первоочередной задачей является поиск подрядчика. В министерстве образования надеются решить этот вопрос до конца года — это необходимо в том числе для того, чтобы не потерять финансирование.
Таким образом, вопрос завершения строительства школ остаётся открытым. Судебное разбирательство по иску прокуратуры и замена концессионера станут ключевыми факторами для возобновления проекта и обеспечения будущего образовательных учреждений в Новосибирске.
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