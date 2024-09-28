Школьную концессию в Новосибирске требуют признать недействительной

Не так давно Жафярова рассказала о дорожной карте для решения проблемы. План предполагает замену концессионера, а также сотрудничество с федеральными ведомствами. Это позволит восстановить и стабилизировать процесс. Первоочередной задачей является поиск подрядчика. В министерстве образования надеются решить этот вопрос до конца года — это необходимо в том числе для того, чтобы не потерять финансирование.