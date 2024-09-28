atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 28 сентября, 09:21

Published 28 сентября, 09:21

Modified 28 сентября, 09:23

Updated 28 сентября, 09:23

Трамваи проходят обкатку

Стильные красно-черные трамваи заметили в Новосибирске — они выйдут на маршрут №13

28 сентября 2024, 09:21
Фото: Новосибирские железные дороги
Трамваи проходят обкатку

Новые трамваи №13 заметили в Новосибирске

На улицах Новосибирска начали курсировать новые трамваи. Пока они не развозят пассажиров, но уже привлекают внимание горожан.

28 сентября жители Новосибирска увидели новые трамваи красно-черного цвета. Вагоны совершали обкату — пробные рейсы без пассажиров, сообщает telegram-канал «Новосибирские железные дороги».

Вагоны следовали по маршруту №13, так что вскоре они могут заменить новые составы. Предполагается, что в них установят валидаторы. Кондукторы на рейсах работать не будут.

Напомним, ранее стало известно, что трамвайные пути в Новосибирске хотят продлить до границ города. Работы планируют реализовать в рамках развития Хилокского жилмассива. Также транспортную доступность будут развивать в микрорайонах Снегири и Родники — туда запустят троллейбусы.

Читайте также:
На покупку новых автобусов мэрия Новосибирска потратит 115 млн рублейЧетыре автобуса поменяют маршруты из-за ярмарки в НовосибирскеВагоны метро массово заменят в Новосибирске — когда ждать обновления
#Алина Гурицкая#Транспорт#Новосибирск#Трамвай#Вагоны#Закупки
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Гурицкая Алина Андреевна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика