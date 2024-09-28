Стильные красно-черные трамваи заметили в Новосибирске — они выйдут на маршрут №13

Posted 28 сентября, 09:21
Published 28 сентября, 09:21
Modified 28 сентября, 09:23
Updated 28 сентября, 09:23
28 сентября жители Новосибирска увидели новые трамваи красно-черного цвета. Вагоны совершали обкату — пробные рейсы без пассажиров, сообщает telegram-канал «Новосибирские железные дороги».
Вагоны следовали по маршруту №13, так что вскоре они могут заменить новые составы. Предполагается, что в них установят валидаторы. Кондукторы на рейсах работать не будут.
Напомним, ранее стало известно, что трамвайные пути в Новосибирске хотят продлить до границ города. Работы планируют реализовать в рамках развития Хилокского жилмассива. Также транспортную доступность будут развивать в микрорайонах Снегири и Родники — туда запустят троллейбусы.
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