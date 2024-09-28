Топил и избивал детей: тренера по плаванию из Новосибирска обвиняют в издевательствах

22 сентября, в день занятий, мать привела своего сына в бассейн на улице Генерала Белова. Вначале она оставалась рядом, но вскоре решила выйти в коридор, оставив мальчика наедине с тренером. По окончании тренировки сын сообщил о том, что инструктор применял физическую силу, и рассказал, как его били.