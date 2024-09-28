Топил и избивал детей: тренера по плаванию из Новосибирска обвиняют в издевательствах

Posted 28 сентября, 06:59
Published 28 сентября, 06:59
Modified 28 сентября, 06:59
Updated 28 сентября, 06:59
22 сентября, в день занятий, мать привела своего сына в бассейн на улице Генерала Белова. Вначале она оставалась рядом, но вскоре решила выйти в коридор, оставив мальчика наедине с тренером. По окончании тренировки сын сообщил о том, что инструктор применял физическую силу, и рассказал, как его били.
После этого женщина запросила видео с камер наблюдения. Записи показали, что во второй половине занятия мальчик начал отказываться выполнять указания тренера, жалуясь на боли в руках. Однако Сергей Саяпин проявил жесткость и, чтобы заставить ребенка выполнять задания, насильно окунал его в воду, резко хватал за руки и тянул в бассейне.
Следственный комитет России по Москве возбудил уголовное дело постатье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». За свои действия Саяпину грозит до двух лет лишения свободы.
Сергей Саяпин родом из Новосибирска, где он начал свою карьеру в плавании. Мать тренера, комментируя инцидент, заявила в интервью НТВ, что методика ее сына является общепринятой и даже эффективной. Она отметила, что многие родители выстраиваются в очередь к Саяпину, доверяя ему своих детей, даже грудничков.
«Люди раздули такой скандал. Но он опустил ребенка буквально на пару секунд. Это допускается в их практике,» — пояснила она, подчеркивая, что не считает действия сына чем-то плохим.
Однако родители других учеников в корне не согласны с тем, что такая методика эффективна. После скандала многие забрали своих детей из этого спортклуба.
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