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Posted 28 сентября, 03:31

Published 28 сентября, 03:31

Modified 28 сентября, 03:33

Updated 28 сентября, 03:33

Новый график работы трамваев

Три трамвая меняют свои маршруты в Новосибирске

28 сентября 2024, 03:31
Фото: 1MI
Новый график работы трамваев

Трамваи №8, №15 и №18 меняют свои маршруты в Новосибирске

Сразу три трамвая меняют маршруты движения из-за ремонтных работ, сообщили в мэрии Новосибирска.

Из-за завершения ремонтных работ на магистральной тепловой сети, трамваи маршрутов №8, №15 и №18 будут ходить только до 22:00 28 сентября.

Как сообщили в городском департаменте транспорта, на следующий день планируется полное восстановление двухпутного движения на участке, где проводились работы. Пассажиров проинформируют об изменениях экипажи трамваев, а также будут размещены объявления на остановках.

Ранее стало известно, что депутат Госдумы Виктор Игнатов поздравил Купинский район с 100-летним юбилеем.

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#Алина Гурицкая#Общество#Транспорт#Новосибирск#Трамваи#Городской транспорт
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