Улица Трикотажная в Новосибирске осталась без отопления в холода

В пресс-службе СГК подтвердили, что основной дефект на теплосетях устранен, однако остаются проблемы, которые требуют внимания. «С аварийными бригадами мы начнем работать завтра. Если не будет новых порывов, то все должно завершиться через два дня», — сообщили в компании. Однако, по информации из первых уст, даже в период запуска тепла у работников СГК стандартный рабочий день, а у жильцов Трикотажной начинаются холодные выходные.