Улица Трикотажная в Новосибирске осталась без отопления в холода

Posted 28 сентября, 08:31
Published 28 сентября, 08:31
Modified 28 сентября, 08:31
Updated 28 сентября, 08:31
Жители дома на улице Трикотажной в Новосибирске сталкиваются с серьезными трудностями из-за задержки начала отопительного сезона. На фоне невыносимых холодов и порывов на теплосетях, местные жители вынуждены жить в условиях, когда температура в квартирах стремительно падает, а надежды на скорое тепло угасают, сообщают «Вести-Новосибирск»
Согласно сообщениям управляющей компании, отопление в доме задерживается на неопределенный срок. Ожидания местных жителей об окончании холодов становятся все более пессимистичными — по прогнозам жилищников, к теплу они не доберутся еще как минимум неделю. В то время как система отопления дала сбой, состояние здоровья и настроение жильцов находятся на пределе.
Оксана Чертова, мама маленького ребенка, рассказала о том, как плохо им живется в этих условиях: «У меня ребенок маленький, болеет постоянно, потому что дома влажно, окна запотевают, стены мокрые». Похожие жалобы звучат из каждой квартиры. За две недели без отопления на стенах и потолках поселилась плесень. Анастасия, которая живет с двухлетним ребенком, не может уехать к родителям: «Каждое утро надо вытирать скопившуюся воду на окнах, иначе будет потоп».
Соседка Анастасии, 87-летняя Алла Николаевна, с трудом сдерживает слезы: «Я замерзаю». Елена Суркова, одна из более активных жительниц, не скрывает своего возмущения: «Сколько можно терпеть!» Ситуация становится все более критической, особенно для пожилых людей и маленьких детей, которые не могут вытерпеть холода.
По первоначальному графику, отопление в доме планировалось включить еще 27 сентября. Однако реальность оказалась гораздо менее оптимистичной, и точные сроки восстановления отопления остаются неясными.
В пресс-службе СГК подтвердили, что основной дефект на теплосетях устранен, однако остаются проблемы, которые требуют внимания. «С аварийными бригадами мы начнем работать завтра. Если не будет новых порывов, то все должно завершиться через два дня», — сообщили в компании. Однако, по информации из первых уст, даже в период запуска тепла у работников СГК стандартный рабочий день, а у жильцов Трикотажной начинаются холодные выходные.
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