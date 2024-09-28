В Новосибирске пассажирки вытолкнули мужчину из автобуса

Posted 28 сентября, 03:43
Published 28 сентября, 03:43
Modified 28 сентября, 03:45
Updated 28 сентября, 03:45
По словам других пассажиров, мужчина приставал к женщинам, однако они быстро решили проблему, не дожидаясь вмешательства полиции.
«Недолго думая, сильные и независимые женщины вытащили его из автобуса и поехали дальше», — цитирует свидетелей telegram-канал «Новосибирск с огоньком».
На опубликованном видео видно, как пассажирки сначала ругаются с мужчиной, упрекая его в неподобающем поведении. В финале ролика одна из пассажирок пытается поднять мужчину с пола и вывести его из общественного транспорта.
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