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Posted 28 сентября, 03:43

Published 28 сентября, 03:43

Modified 28 сентября, 03:45

Updated 28 сентября, 03:45

Инцидент в автобусе

В Новосибирске пассажирки вытолкнули мужчину из автобуса

28 сентября 2024, 03:43
Фото: 1MI
Инцидент в автобусе
В автобусе №60 произошел конфликт между пассажирами. Несколько женщин самостоятельно вывели пьяного мужчину на улицу, рассказали очевидцы.

По словам других пассажиров, мужчина приставал к женщинам, однако они быстро решили проблему, не дожидаясь вмешательства полиции.

Видео: t.me / Новосибирск с огоньком.
«Недолго думая, сильные и независимые женщины вытащили его из автобуса и поехали дальше», — цитирует свидетелей telegram-канал «Новосибирск с огоньком».

На опубликованном видео видно, как пассажирки сначала ругаются с мужчиной, упрекая его в неподобающем поведении. В финале ролика одна из пассажирок пытается поднять мужчину с пола и вывести его из общественного транспорта.

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#Алина Гурицкая#Происшествия#Видео#Новосибирск#Полиция#Автобус#Конфликт#Пассажиры
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