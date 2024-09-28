Загорелась многоэтажка на Одоевского в Новосибирске — из дома эвакуировали 50 человек

Posted 28 сентября, 10:06
Published 28 сентября, 10:06
Modified 28 сентября, 10:06
Updated 28 сентября, 10:06
Пожар в квартире на 11 этаже на улице Одоевского 1/11 в Новосибирске 28 сентября. О происшествии сообщили местные жители, которым самостоятельно пришлось эвакуироваться из дома. Огонь охватил одну из квартир. По словам очевидцев, хозяйка квартиры осталась вживых.
К прибытию пожарных самостоятельно выбежали из дома 50 человек из соседних квартир. На ликвидацию пожара спасателям потребовалось 15 минут. В тушении пожара участвовали 22 человека личного состава и 7 единиц техники.
Причины возгорания и ущерб, нанесённый огнём, сейчас выясняются.
Ранее крупный пожар произошел на складе покрышек. В помещении находились баллоны с кислородом, что представляло угрозу для находившихся поблизости людей. Но, к счастью, никто не пострадал. Такой же пожар случился в сырном цеху в Новосибирске.
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