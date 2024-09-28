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Posted 28 сентября, 10:06

Published 28 сентября, 10:06

Modified 28 сентября, 10:06

Updated 28 сентября, 10:06

Пожар на 11 этаже

Загорелась многоэтажка на Одоевского в Новосибирске — из дома эвакуировали 50 человек

28 сентября 2024, 10:06
Фото: vk / Моя Первомайка
Пожар на 11 этаже
Как сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области, огонь практически полностью уничтожил жильё, а хозяйка квартиры получила ожоги.

Пожар в квартире на 11 этаже на улице Одоевского 1/11 в Новосибирске 28 сентября. О происшествии сообщили местные жители, которым самостоятельно пришлось эвакуироваться из дома. Огонь охватил одну из квартир. По словам очевидцев, хозяйка квартиры осталась вживых.

К прибытию пожарных самостоятельно выбежали из дома 50 человек из соседних квартир. На ликвидацию пожара спасателям потребовалось 15 минут. В тушении пожара участвовали 22 человека личного состава и 7 единиц техники.

Причины возгорания и ущерб, нанесённый огнём, сейчас выясняются.

Ранее крупный пожар произошел на складе покрышек. В помещении находились баллоны с кислородом, что представляло угрозу для находившихся поблизости людей. Но, к счастью, никто не пострадал. Такой же пожар случился в сырном цеху в Новосибирске.

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#Алина Гурицкая#Происшествия#Пожар#МЧС#Огонь#Эвакуация#Ущерб
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