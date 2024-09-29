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Posted 29 сентября, 04:54

Published 29 сентября, 04:54

Modified 29 сентября, 04:54

Updated 29 сентября, 04:54

Вслед за днями культуры в Новосибирске пройдет белорусская арт-неделя

Дни культуры Республики Беларусь отметили грандиозным концертом в Новосибирске

29 сентября 2024, 04:54
Фото: nso.ru
Вслед за днями культуры в Новосибирске пройдет белорусская арт-неделя
Губернатор Андрей Травников, председатель правления Белорусского республиканского союза потребительских обществ Инесса Короткевич и первый заместитель министра культуры Республики Беларусь Валерий Громада приветствовали новосибирцев в зале имени Арнольда Каца.

Инесса Короткевич подчеркнула, что проведение Дней культуры Беларуси во время традиционной ярмарки белорусских товаров — ответ на прошедшие в республике Дни культуры Новосибирской области.

«Было очень много впечатлений, которые навсегда останутся в сердцах белорусов. Мы в ответ попытаемся тронуть сибирские сердца теплотой белорусской культуры. Когда сохраняются историко-культурные ценности, когда передаются традиции, тогда в отношениях у стран есть будущее, поэтому мы с каждым годом стараемся в рамках нашей дружбы реализовать какие-то конкретные проекты. Думаю, нам это удаётся и, сегодняшнее мероприятие — Дни белорусской культуры — тому подтверждение», — подчеркнула Короткевич.
Андрей Травников отметил, что обмен днями культуры между новосибирцами и белорусами уже становится доброй традицией: «Это — необычный формат, и это было решение президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко, которое он озвучил в ходе нашего визита в прошлом году. Что касается обменов, они продолжатся во всех сферах и касаются развития товарооборота, инновационного сотрудничества, потому что в этой отрасли сегодня — очень мощное оживление. Оно даёт результаты в виде уникальных совместных установок в сфере микроэлектроники, оптики, электроники, машиностроения. Всё это не просто обмен товарами и наработка внешнеторгового оборота, это — развитие той самой кооперации, которая связывала Россию и Белоруссию ещё во времена Советского Союза. Нам удаётся это не просто сохранять, но и приумножать».

На сцене Новосибирской государственной филармонии выступили солисты Большого театра Белоруссии, народные артисты Республики Беларусь, заслуженные артисты Республики Беларусь, лауреаты международных конкурсов. Своё творчество новосибирским зрителям представили ансамбль песни, танца и музыки «Белые росы», фольклорный ансамбль «Купалинка», вокальный ансамбль «Камерата» Белорусской государственной филармонии, духовой квинтет «Амадис-брасс».

Учитывая огромный потенциал взаимоотношений, останавливаться на достигнутом новосибирская сторона не собирается. Уже в начале октября в Новосибирске пройдёт Белорусская арт-неделя. Этот интересный проект познакомит жителей и гостей нашего региона с культурой, языком, модой, прикладным и песенным творчеством Республики Беларусь, говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.

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#Культура#Новосибирск#Беларусь#Концерт#Искусство
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