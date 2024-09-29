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Posted 29 сентября, 09:35

Published 29 сентября, 09:35

Modified 29 сентября, 09:37

Updated 29 сентября, 09:37

Чиновники говорят, что охотничье оружие эффективно в борьбе с БПЛА

Дроны на СВО будут сбивать из ружей новосибирских браконьеров

29 сентября 2024, 09:35
Фото: 1MI
Чиновники говорят, что охотничье оружие эффективно в борьбе с БПЛА
Патроны для конфискованного оружия закупили сотрудники регионального Минсельхоза, говорится в телеграм-канале ведомства.

18 конфискованных в 2024 году охотничьих ружей, которыми были вооружены браконьеры, отправят в зону специальной военной операции на Украине, чтобы противодействовать атакам дронов. К изъятым стволам добавили свое личное оружие сотрудники министерства сельского хозйства Новосибирской области. Кроме того, представители ведомства самостоятельно закупили 1 100 патронов 12 калибра, сообщает официальный телеграм-канал министерства.

Отправкой ружей в зону боевых действий будут заниматься бойцы Росгвардии.

Ранее центр вирусологии и биотехнологий «Вектор», расположенный под Новосибирском, объявил электронный аукцион на закупку антидроновых ружей для защиты воздушного пространства над научным учреждением.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Охота#СВО#Дрон#Оружие#БПЛА
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