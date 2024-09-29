Дроны на СВО будут сбивать из ружей новосибирских браконьеров

Posted 29 сентября, 09:35
Published 29 сентября, 09:35
Modified 29 сентября, 09:37
Updated 29 сентября, 09:37
18 конфискованных в 2024 году охотничьих ружей, которыми были вооружены браконьеры, отправят в зону специальной военной операции на Украине, чтобы противодействовать атакам дронов. К изъятым стволам добавили свое личное оружие сотрудники министерства сельского хозйства Новосибирской области. Кроме того, представители ведомства самостоятельно закупили 1 100 патронов 12 калибра, сообщает официальный телеграм-канал министерства.
Отправкой ружей в зону боевых действий будут заниматься бойцы Росгвардии.
Ранее центр вирусологии и биотехнологий «Вектор», расположенный под Новосибирском, объявил электронный аукцион на закупку антидроновых ружей для защиты воздушного пространства над научным учреждением.
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